Selena Gómez enfrenta críticas y explica las razones de su aumento de peso

Desde muy pequeña, con solo diez años, Selena Gómez inició su carrera en la televisión y alcanzó, estando muy joven, ser una estrella Disney. La actriz y cantante, de ahora 30 años, fue diagnosticada de lupus en el 2015 y desde entonces ha enfrentado críticas por sus ausencias en televisión y cambio físico constante. El juicio fue tal, que durante varios meses se alejó de sus redes para no leer comentarios ofensivos.

Te puede interesar: Nuevas fotos de Índigo, hija de Evaluna y Camilo, causan sensación en redes

Después de hacer caso omiso, al menos públicamente, a las críticas de sus ‘haters’, la exnovia de Justin Bieber hizo frente a los comentarios en su documental My Mind and Me, donde también habló sobre su salud mental, pues desde hace unos años combate con el trastorno bipolar. “Estoy tan acostumbrada a censurarme a mí misma que quería soltarme y aunque algo me dice que me calle, no es bueno, porque realmente ya no estoy en ese lugar. Tal vez fuera raro e incómodo para otras personas y, obviamente, yo estaba preocupada, pero creo que finalmente me permitió empezar a ser abierta sobre todo. No es que estuviera triste, en realidad tengo desequilibrios químicos en el cerebro y necesito entenderlos, cuidarlos y alimentarlos. No me avergüenzo de ello”, contó.

A la actriz Selena Gómez la vinculan sentimentalmente con uno de los integrantes del dúo de DJ y productores ‘The Chainsmokers’. Foto: Instagram

Selena Gómez se siente libre al hablar sobre su trastorno bipolar

A finales de año, la estadounidense rompió el silencio sobre su peso y, de una manera sarcástica, expresó, “Estoy un poco gorda en este momento porque me divertí durante las vacaciones”, sin embargo, hasta hace apenas unos días reveló más detalles de su salud y se sinceró sobre las verdaderas razones de sus cambios físicos.

Vea también: ¿Kendall Jenner y Bad Bunny confirman romance? Se mostraron en segunda cita

Durante una transmisión en vivo, Selena Gómez dijo que son sus medicamentos que la aumentan de peso. “Cuando me la tomo suelo retener muchos líquidos y cuando dejo la medicación tiendo a perder todo ese peso... es lo que me pasa habitualmente”. Más allá del motivo, la cantante aseguró sentirse orgullosa con quien es y sabe apreciar sus etapas en la salud. “Solo quiero animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que sea que esté pasando. Nadie conoce nuestras verdaderas historias. Solo quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme. Mi medicación es importante y creo que es la que me ayuda”. Finalmente, para enfrentar las críticas que la afectaron durante un tiempo, dijo “No soy una modelo, nunca lo seré. Creo que son increíbles, pero yo no soy nada de eso. Gracias por apoyarme y comprenderme, si no lo hacen, pueden irse, porque no estoy de acuerdo con avergonzar a las personas por sus cuerpos”, confesó.