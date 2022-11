Shakira acusa a Hacienda Española de “violar su intimidad”

La Fiscalía española pidió más de 8 años de cárcel para Shakira, ex de Piqué, por presuntos delitos fiscales. Al parecer, la artista habría ocultado sus ingresos, alegando que, hasta el 2015, no vivió de manera estable en el país y que, por ende, supuestamente no tenía la obligación de pagar los impuestos.

Hace unos meses, la Hacienda Española acusó a Shakira de fraude fiscal por más de 14 millones de euros. La colombiana se manifestó al respecto afirmando que dañaron su reputación. Foto: YouTube Shakira

¿Qué dijo Shakira sobre acusaciones por fraude fiscal?

La colombiana rompió el silencio, y por medio de su bufet de abogados, arremetió contra el ente gubernamental, recordándole los pagos que ha hecho por concepto de impuestos. “Ya ha pagado más de 90 millones de euros por rentas mundiales que no han sido generadas en España y por su patrimonio internacional, sin tener su centro de negocios en este país donde jamás obtuvo beneficios significativos”, dice un comunicado que fue conocido por el portal El Confidencial.

La intérprete de Monotonía, a través del despacho Molins Defensa Penal, acusó a Hacienda de dañar su reputación. “Es inaceptable el hecho de que en mi acusación la Hacienda Pública no esté respetando la seguridad jurídica que debe garantizarse a cualquier contribuyente, ni tampoco mis derechos fundamentales. He cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones fiscales en los múltiples territorios con los que ha tenido vinculación profesional”.

De igual manera, en el comunicado, sus abogados lanzaron fuertes acusaciones sobre ‘métodos inaceptables’ que fueron utilizados para violar su intimidad. “Han recurrido a métodos poco ortodoxos e inaceptables como el requerimiento de datos privados a hospitales en los que pedía cita la cantante”.

La Fiscalía había pedido un total de ocho años y dos meses de cárcel, además de una multa de 23,8 millones de euros, justo después que la ex de Piqué rechazara un acuerdo para evitar ser juzgada.

Shakira reapareció en redes con un emotivo mensaje

El 2022 no ha ido el mejor año de la cantante. Además de ese problema fiscal, la artista también enfrentó la separación de Gerard Piqué, y algunos problemas de salud de su padre, William Mebarak.

Justo ayer, cuando se celebraba el día de Acción de Gracias, sorprendió a sus fanáticos al enviarles un mensaje de gratitud por apoyarla en todos sus proyectos personales y profesionales. “¡Feliz acción de gracias a todos! Solo quiero agradecer por todo el apoyo y amor que me han dado durante este año. Significa el mundo para mí y me siento con mucha suerte de tenerlos”.