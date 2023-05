Shakira y Piqué: Clara Chía habría revelado su secreto íntimo

Shakira y Piqué cumplen en junio un año de estar separados. La pareja, que con los detalles de la presunta infidelidad del futbolista con Clara Chía ha ocupado los titulares de prensa en el mundo, todavía sigue dando noticia, esta vez en otra etapa, pues mientras la cantante está iniciando al lado de sus hijos Milan y Sasha, una nueva vida en Miami, el exfutbolista se ha dedicado a vivir, sin esconderse, su romance con la exempleada del Cosmos, de 23 años.

Te puede interesar: Así es la lujosa y privada isla de La Florida donde Shakira quiere vivir

A Clara Chía no le gustó el apodo de "Mosquita muerta", que le habría puesto Shakira. La novia de Piqué y sus amigas llaman a la cantante "Bruja", "Vieja" y Menopáusica". Foto: Instagram @3gerardpique - Instagram @3gerardpique

Ahora, el periodista Roberto Antolín causa sorpresa. Según el español, en declaraciones hechas en Mitre Live, Clara Chía está mortificada por el sobrenombre que Shakira le puso, tanto que cuando ella y su entorno cercano se enteraron que la artista la llama “mosquita muerta”, también le pusieron varios apodos muy particulares. “Sus amigos y ella también llaman a la cantante vieja, bruja, menopáusica”.

Te puede interesar: Piqué: foto de Clara Chía en la playa en Emiratos Árabes generó debate

¿Cuál es el secreto íntimo de Shakira y Piqué?

De acuerdo a lo expresado por Antolín, Clara Chía, quien estuvo hace unos días en Dubai con Piqué, está cansada de ser considerada como la persona que se interpuso en la relación de la barranquillera y el barcelonés. El periodista habló sobre la gran revelación que la española de 23 años le habría hecho a sus allegados y que desvirtuaría que fueran una pareja. “La canción fue un boom mediático y a ella no le ha sentado bien, esta persona se tiene que defender y por eso ella y sus amigas le pusieron ese apodo a Shakira, Shakira y Piqué en los últimos tiempos no tenían relaciones sexuales, esto lo usa para defenderse Clara”. El comunicador también mencionó el impacto que BZP Music Session #53 tuvo en la novia del ex de español, al punto que debió buscar ayuda psicológica, también, haciendo eco a la supuesta confesión de Chía, expresó su opinión. “Shakira y Gerard Piqué llevaban mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, yo no sé si ella tiene la menopausia o no, yo creo que es demasiado joven. Shakira me encanta, me parece una mujer espectacular”.

Te puede interesar: La foto de Shakira que habría enfadado a Clara Chía, novia de Gerard Piqué