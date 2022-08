Shakira y Piqué: Cronología de su separación vista desde sus redes sociales

La noticia de la separación entre Shakira y Piqué le ha dado la vuelta al mundo. Por más de 12 años, la cantante y el futbolista fueron una de las parejas más populares y estables del espectáculo.

Shakira y Piqué se conocieron en el año 2010 durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, donde ella interpretó ‘Waka Waka’, la canción oficial del certamen deportivo y él era uno de los jugadores de la selección española.

Desde que inició la Copa de Mundo, el deportista le prometió a Shakira que si ganaba el Mundial la invitaría a cenar. Efectivamente, la selección española se llevó el título y la pareja tuvo una romántica cita, desde ahí, estuvieron juntos por 12 años años, posteriormente fruto de su relación, nació Milán, de 9 años, y Sasha de 7.

Cronología de una separación anunciada

20 de marzo: A principios de este año, Shakira publicó la última fotografía referente a Piqué en la que lo elogiaba por su desempeño en el Barcelona y aseguraba que era el mejor futbolista. “Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.¡He dicho!”, afirmó.

22 de marzo: Desde esta fecha, Shakira empezó a publicar fotos y videos solamente de la primera temporada de ‘Dancing with myself’, reality de baile en donde es jurado junto a Nick Jonas y Liza Koshy. El ganador del concurso se llevaría 25.000 dólares.

31 de marzo: La cantante barranquillera publicó un video en el que se observa surfeando con unos amigos, lo curioso, es que afirma que está haciendo esta actividad para olvidarse de sus problemas. “Después de meses en ayuno forzado de surf, hoy fue como andar en bicicleta mientras las olas parecían llevarse mis problemas”, escribió en su cuenta de Instagram.

14 de abril: En este mes, la artista anuncia que su canción ‘Te felicito’ la lanzará el 22 de abril. Para este momento, Shakira ya había escrito el sencillo y había grabado el video, lo que se supondría que desde hace un mes, se habría enterado de la infidelidad de Piqué con Clara Chía.

25 de abril: Para esta fecha, Shakira y Rauw Alejandro ya habían lanzado la canción, por lo que estaría en promoción y a través de sus redes sociales posteó esta fotografía acompañada de la siguiente descripción: “Algunos lo llamarían vandalismo, yo lo llamo expresión”, lo que significaría que estaría llamando a su arte, componer canciones.

8 de mayo: En la celebración del día de las madres, Shakira publica una foto junto a sus hijos, Milan y Sasha, pero no se observa ningún rastro de Piqué. “Sólo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos! Feliz día a todas las madres!”, asegura.

25 de mayo: La artista fue invitada por primera vez a la edición número 76 del Festival de Cannes, sin embargo, acudió sin Piqué. Allí, Shakira lució un vestido negro, que muchos compararon con el que utilizó la princesa Diana, en 1994 cuando el príncipe Carlos confirmó su infidelidad con Camila Parker.

1 de junio: Desde esta fecha, habrían comenzado los trámites de separación debido a la infidelidad del futbolista. Sin embargo, en sus redes sociales, Shakira celebraba que su canción ‘Don´t you worry’ junto a Black Eyed Peas y David Guetta llegaba a 30 millones de visualizaciones en YouTube.

4 de julio: esta fecha es crucial, porque finalmente se confirma la separación entre Shakira y Piqué, luego de 12 años de relación. Mientras tanto, en su cuenta de Instagram, la artista seguía promocionando el reality ‘Dancing with myself’.

9 de julio: A mediados de esta fecha, Shakira también atravesaba un difícil momento debido a los quebrantos de salud de su padre, quien tuvo que pasar por una delicada operación debido a coágulos que le encontraron en la cabeza. Afortunadamente, William se recuperó en pocos días. “Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos”, expresó.

8 de agosto: En medio de sus problemas legales con el fisco español y la separación con Piqué, Shakira se refugia en sus hijos Milan y Sasha. “El amor más puro”.