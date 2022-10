Shakira y Piqué no lo pudieron evitar: juntos en programa de tv. Aquí detalles

Ya son cuatro meses desde que se oficializó la ruptura entre Shakira y Piqué, después de doce años de relación y dos hijos varones: Milan y Sasha, sin embargo sus nombres no han dejado de resonar tanto en revistas, como periódicos y en la red en general con nuevos detalles de la ruptura, lo que ha sido de la vida de los dos, sus encuentros y por supuesto, el pleito legal que tienen por la custodia de sus hijos de 9 y 7 años, como también de la vida personal y profesional de cada uno por separado.

Shakira, a pesar del dolor de la situación sentimental, que se ha unido a la preocupación de ver a su padre con quebrantos de salud que le han significado ingresar tres veces en la clínica, ha sobrellevado la situación y en ningún momento ha dejado de trabajar. De hecho, ha confesado que su música ha sido su gran terapia y ha lanzado dos éxitos, aparentemente dedicados a Piqué, que se han convertido en verdaderos hits con millones de reproducciones en tiempo récord que son Te felicito y Monotonía. Y mientras ella sigue triunfando en su carrera musical, Piqué sufre impases en su vida futbolística, a su desempeño ya no tan aplaudido, se han sumado rechiflas que ha sufrido en los estadios e incluso ha lidiado con que le pongan uno de los temas de su ahora ex, Te felicito, en pleno entrenamiento. Él procura mantenerse serio y fingir que no se ve afectado, pero evidentemente así es.

Volviendo a la pareja, que solo ha compartido en reuniones con abogados, cuando él va a la casa que ambos compartieron a visitar a los niños de los dos o cuando coinciden en una práctica deportiva, bien sea de Milan o de Sasha, la pareja se mantiene siempre distante. Esto no ha sido problema para que los dos vayan a estar en un programa de televisión española que ya los televidentes anhelan. Se trata de un espacio que dedicará capítulos enteros a las parejas más rutilantes del entretenimiento, sus historias y por supuesto, sus rupturas. Naturalmente el estreno de la televisión ibérica no dejará por fuera a Shakira y Piqué, quienes se han convertido en la pareja más mediática de la última década.

Este es el programa de tv en el que estarán Shakira y Piqué

Marina Esnal, periodista española, fue quien dio la noticia al periódico La Razón. El programa será producido por la Televisión española, se llamará Anillos de oro y ahondará en la vida sentimental anterior de la pareja.

“Tanto es así que este digital ha podido saber que desde la redacción del citado programa se han puesto en contacto con una de las exnovias del futbolista, pero esta ha declinado la invitación”, mencionó el periódico sobre el esperado espacio.

