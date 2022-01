Si Kanye West no está vacunado, no canta a Australia

Kanye West quiere presentar ´Donda´ en Australia, pero debe cumplir las normas y demostrar que está vacunado. Foto: Getty

Kanye West pasa con mucha facilidad de una polémica a otra. Los medios han estado reportando, minuto a minuto sobre todo lo que sucede con su relación con Julia Fox, su nueva novia, con quien causó sensación durante su presencia en la más reciente Semana de La Moda en Paris. Ahora Kanye, que se hace llamar Ye, su nuevo nombre debidamente registrado, ha expresado su deseo de hacer una gira por Australia. El objetivo es presentar a sus millones de fans su nuevo trabajo discográfico, Donda, que lleva el nombre de su mamá. El gobierno australiano ha sido contundente y le ha salido al corte a los anhelos del músico. No es tan sencillo como tomar un avión y llegar al país, pues las reglas sanitarias, establecidas por pandemia, hacen obligatorio el esquema completo de vacunación, debidamente certificado. El primer ministro, Scott Morrison, ha dicho en rueda de prensa, “las normas se aplican para todos, como se ha podido ver recientemente. No importa quién eres, son las normas. Si sigues las normas, puedes venir. Si no las sigues, no puedes”.

El misterio de su vacuna

Estas declaraciones se constituyeron en un mensaje contundente al cantante de Atlanta, quien nunca ha sido muy claro sobre si está vacunado, y en julio del 2020 entregó a Forbes fuertes declaraciones al respecto. " Son tantos de nuestros niños los que están siendo vacunados y paralizados…cuando dicen que la forma en que vamos a solucionar el COVID es con una vacuna, soy extremadamente cauteloso. Esa es la marca de la bestia. Quieren poner chips dentro de nosotros, quieren hacer todo tipo de cosas, para llegar donde no podemos cruzar las puertas del cielo”. Ni el artista de 44 años, ni ningún miembro de su equipo se han pronunciado al respecto, y mucho menos han hablado confirmado o negado que Ye tenga la vacuna. Al parecer, el gobierno australiano tampoco tiene una claridad documentada, y según palabras de Martin Foley, ministro de salud, “no sé el estado de vacunación del Sr. West. Aparentemente, el Sr. West afirma estar vacunado”.

Recientemente, el tenista serbio Novak Djokovic, que no está vacunado, tuvo que dejar Australia pues su visa fue revocada, y no pudo defender su título en el Open de Australia.