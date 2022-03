“Si no suman, resbalan”: J Balvin a quienes critican su show en el Estéreo Picnic

El fin de semana pasado se llevó a cabo una nueva edición del Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos musicales más importantes, que cuenta con grandes artistas nacionales e internacionales. Después de más de dos años de pausa debido a la pandemia, millones de espectadores se encontraban a la expectativa por volver a ver en el escenario a sus artistas favoritos.

Te puede interesar: Estéreo Picnic 2022: los mejores looks de los famosos en el festival

Uno de los cantantes más esperados era el antioqueño J Balvin, pese a que la invitación del reguetonero al festival fue bastante cuestionada. No obstante, el escenario en el que se presentó el intérprete de Mi gente estuvo lleno al principio, sin embargo, mientras su presentación avanzaba, los asistentes fueron registrando como algunos espectadores se alejaban de la tarima, según dijeron, porque el artista no estaba cumpliendo con sus expectativas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Algunos manifestaron que en lugar de cantar, J Balvin elevaba su micrófono para que el público siguiera la letra de sus canciones y eso, al parecer, desmotivó a algunos de los asistentes. Un usuario en Twitter señaló: “el show de J Balvin fue desastroso, el man no sabía qué más hacer. Por poco canta el Mapalé para que la gente no se siguiera yendo. Fue una sesión de karaoke, ni siquiera cantó”. Otro, por su parte comentó: “me disculpan, pero ese show de J Balvin es lo más flojo que he visto en el FEP. No te canta una entera y encima esconde a la banda y al DJ en las esquinas. Un ego gigante para un personaje que se veía mínimo en frente de esas tres pantallas del escenario”. De igual manera, otros lo tildaron de “mediocre”.

j Balvin stereo picnic p2

Así fue la respuesta de J Balvin a quienes lo criticaron

Después de la polémica, el artista antioqueño publicó, hace pocas horas, unas historias en su cuenta de Instagram refiriéndose a la situación: “un saludo a todo el mundo del Estéreo Picnic, a la gente que parchó, qué chimba, la gente es la que habla, el público es el que la pasa cool, y yo la pasé muy feliz”. Enseguida, Balvin lanzó una indirecta a sus detractores: “vibra alta y el que no sume, resbala. Usted llega, se echa aceitico, no pasa nada”.

Te puede interesar: Así fue la disculpa de Will Smith a Chris Rock tras bofetada en los Premios Óscar