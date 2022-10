“Siempre he sido ‘Intruso’”: Silvestre Dangond habla de su nuevo proyecto

Aunque el nombre de Silvestre Dangond ha sido muy comentado por su carrera musical, desde hace varias semanas no ha dejado de ser tendencia por su debut como actor en la bioserie de Leandro Díaz, la cual es protagonizada por él.

El cantante y protagonista de ‘Leandro Díaz’ dialogó con Vea sobre su regreso con una fusión del género urbano y el vallenato. “Estoy entrando donde no debía”. Foto: Archivo Vea

Después de varios meses de extenuantes jornadas de grabación de la novela, el artista retoma sus proyectos musicales. Recientemente, presentó Intruso, su primera producción discográfica compuesta por 13 canciones y que se destaca por la fusión entre el género urbano y el vallenato. El artista guajiro habló con Vea y reveló lo que significa para él dedicar un álbum completo a este género musical, siendo un representante y un ídolo del vallenato.

Cuéntanos sobre ‘Intrusos’, tu nuevo álbum

“Es un nuevo álbum que tenía guardado desde hace mucho tiempo por cuestiones de pandemia, de lanzamientos de otros álbumes, después se metió las grabaciones de la serie de Leandro, entonces siempre iba dándole prioridad a otras cosas y no a este álbum, porque al final no es del género principal mío que es el vallenato y por eso se llama Intruso, porque estoy entrando, sin pedir permiso, donde no debía y donde no me han invitado. Ya era hora de sacarlo, estaba esperando a salir de la serie de Leandro para poder volver a Silvestre y de qué manera.

¿Cómo te sientes de regresar fusionando el género urbano con el vallenato?

“Es bien confortante porque no estoy volviendo con vallenato sino con algo que es fusión, es urbano, pero bueno me da la tranquilidad que con el álbum de Leandro y de la música autóctona que acabo de lanzar también es como un respiro para mostrarle a la nueva generación ese vallenato de antes.

Yo sabía que esto en cualquier momento se iba a dar y tenía que salir de esto tarde o temprano, y llegó, y hay que salir a defenderlo. Es un álbum hecho no para los que les gusta el vallenato, sino para una generación completamente diferente. La música es sinónimo de libertad y no te podrías cohibir de hacer algo porque si no lo haces va a llegar el momento en el que te lo vas a preguntar y si no lo haces tú lo hará otro y qué duro para ti decir: ‘pero si yo lo pude hacer por qué no lo hice, por miedo’ entonces que el miedo no te quite ese espíritu luchador para ver más allá de lo que pueden ver tus ojos de frente”.

¿Qué te hace sentir intruso?

“Todo el tiempo he sido intruso, desde que me metí a los 15 años a los estudios de grabación de muchos artistas y me sacaban y me volvía y me entraba, y me metía a los conciertos. Siempre he sido Intruso. Yo debí llamarle a primer álbum así y ahora estoy en las mismas, estoy luchando… Después de que tienes muchas cosas siempre vas a tener un motivo más para salir de la zona de confort o decir, ‘ya quiero otra cosa’.

El cantante contó con la colaboración de otros importantes artistas, entre ellos, Reik, Ñengo Flow, Daddy Yankee, entre otros. Pero una de las personas más especiales que hizo parte de este proyecto fue su hijo Silvestre José, conocido como ‘Mónaco’.

¿Cómo fue la colaboración de tu hijo en este álbum?

“Me vi a un espejo cuando él estuvo en el estudio metiendo la cuchara, porque así era yo, tal cual, a corta edad, cuando recién estaba empezando, yo opinaba porque opinaba a mi sentir, a mi parecer, no a una fórmula ni lo que escuchaba por la calle, siempre opinaba bajo mi intuición en la música y cuando él comenzó a opinar en la canción, me vi en el espejo con él, y me gustó más porque fue algo que pensábamos que no íbamos a lograr, que él terminara cantando la canción y después de que estaba frente de él viéndolo cantar me convencí mucho más de su profesionalismo, de su respeto porque a pesar de su corta edad todo el tiempo escuchó, aceptó consejos y como dice el dicho, ‘el que oye consejos llega a viejo’”.

