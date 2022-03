Silvestre Dangond 20 años, 40 kilos menos. Así celebró dos décadas de carrera.

Con ‘sentimientos encontrados’ como él mismo lo llamó en sus palabras, Silvestre Dangond agradeció el cumplir sus primeros 20 años de carrera artística. “Sentimientos encontrados… Un día como hoy hace 20 años inicié este camino porque mi corazón me lo pedía y porque tenía la convicción de que iba hacer lo que me gustaba. Si tuviera que decirles algo, sería simplemente GRACIAS por estar conmigo en este camino mi Silvestrismo. A mi familia, mis músicos, mi equipo de trabajo, mi disquera… ¡De verdad que me quedaría corto con tantas cosas que quisiera decir pero que en este momento no doy para expresar! Los amo con todo mi corazón”, así expresó su sentir tras dos décadas éxitos y un proceso en el que ha vivido cientos de momentos, cambios y experiencias que también quiso recrear en videos.

SILVESTRE DANGOND 20 AÑOS DESPUÉS, 40 KILOS MENOS

En el primer video publicado con las palabras citadas, no solo se nota su evolución musical, también su radical cambio físico, cuando inició a comienzos de la década del 2000 y contaba con 21 años y varios kilos de más. Silvestre Dangond llegó a pesar 120 kilos y luego de operaciones, dietas y una nueva rutina y conciencia de vida logró bajar más de 40, rondando hoy en día entre los 75 y 80 kilos su peso corporal, los cuales ha logrado mantener gracias a su disciplina con la alimentación y el ejercicio. Lo anterior le ha favorecido para su bienestar, su desempeño en los escenarios y multitudinarios shows, así como en su apariencia física, como el mismo lo ha manifestado en algunas entrevistas en las que incluso confiesa que su esposa, Pieri Avendaño, y muchas de sus fanáticas, se lo han elogiado.

Con esta torta y una cena privada Silvestre Dangond celebró sus 20 años de trayectoria artística y evolución física. Foto: Cortesía del artista / GR Comunicaciones

20 AÑOS DE ÉXITOS DE SILVESTRE DANGOND

En el año 2002 Silvestre Dangond lanzó su primer trabajo discográfico de la mano de la disquera Sony Music, titulado ‘Tanto Para Ti’, este contenía canciones como ‘Quien me mando’, ‘Necesito verte’ y ‘Muñeca de porcelana’. A estas le siguieron canciones que se han convertido en hits radiales tales como ‘La Colegiala’, ‘La Indiferencia’, ‘Dile’ y ‘La Pareja Del Momento’, las cuales continuaron un legado de lo que se conoce como el Vallenato de la Nueva Ola, siendo uno de los embajadores de este nuevo aire en el género. El artista nacido en Urumita, municipio de La Guajira, también ha lanzado recordados álbumes como ‘La Fama’, ‘Lo Mejor Para Los Dos’, ‘Ponte a la Moda’, ‘El Original’, ‘Cantinero’, ‘No Me Compares Con Nadie’, ‘La 9na Batalla’, ‘Sigo Invicto’, ‘Gente Valiente’, ‘Esto es Vida’, y el más reciente, ‘Las Locuras Mías’, con el que ganó su segundo Grammy Latino como Álbum del Año Cumbia Vallenato en el 2021.

Para finalizar sus sentidas publicaciones en el día de la celebración de sus 20 años de trayectoria como cantante profesional, Silvestre Dangond comentó: “Comprendí que la música era para divertirse, seguir innovando, sin presión y llevando mi mensaje. Soy honesto con mis sentimientos y de la única manera que te puedan creer en la música, es que cantes la verdad”.

