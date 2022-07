¡Sin pelos en la lengua! Natalia Paris responde a hombre que la insultó en redes

Desde hace unos años, la paisa de 48 años se ha dedicado a cautivar a sus seguidores con sus muy llamativas mezclas musicales, pues ha logrado posicionarse como una de las Dj más populares a nivel nacional.

Hace unos días, la también empresaria, a través de su cuenta de Instagram decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, con el animo de que ellos conozcan un poco más de su vida. Varias fueron las interrogantes que se generaron y que ella resolvió; sin embargo, una de ellas no pasó desapercibida y genero gran molestia.

“Yo nunca he cobrado por salir conmigo, ¡jamás! Gracias a Dios, aprendí que, alimentado mis talentos, estudiando, preparándome, cuidando mi cuerpo y, sobre todo, mejorando cada día más como persona, puedo cobrar lo que quiera como artista”, afirmó Natalia Paris ante la que le hizo el cibernauta, quien preguntó, si aún cobraba dinero por salir con ella.

No obstante, los comentarios no se hicieron esperar por parte de los seguidores de la Dj paisa, quienes le manifestaron que a ese tipo de comentarios no debería prestarle atención, pues lo único que buscan es causarle daño a su imagen.

¿Cuántos hijos tiene Natalia Paris?

La modelo y empresaria paisa sostuvo una relación con el reconocido narcotraficante Julio César Correa Valdés, mejor conocido como Julio Fierro, como fruto de esa relación nació Mariana Correa Paris, su única hija, con quien a menudo comparte cautivadoras fotografías.