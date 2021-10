Sofía Vergara feliz con Marc Anthony

Finalmente, Koati, la película animada de Sofía Vergara estará en cine el próximo 15 de octubre en Estados Unidos, y la actriz barranquillera está feliz con el resultado final. Parte de su satisfacción se debe a cómo quedó la banda sonora de la misma que estuvo a cargo del salsero Marc Anthony y la famosa Toti no ha escatimado en elogios para esa colaboración. “Yo creo que una de las cosas por las que la película quedó tan linda fue por el soundtrack que puso Marc Anthony tan espectacular, la verdad es que la película no hubiera sido lo mismo si él no le hubiera metido la mano”, dijo la colombiana en declaraciones recogidas por People en español.

KOATI - TRAILER OFICIAL

En la cinta Sofía y Marc no son los únicos latinos, las voces de Eva Luna, Karol G, Mau y Ricky, Adriana Barraza y Manolo González, este último el hijo de Vergara, hacen parte de la historia que narra las aventuras de Nachi, Xochi y Chima que están dispuestos a todo para salvar su hábitat. Joe Manganiello, esposo de Sofía, también participó en el filme. Celebridades digitales como Calle y Poché, y la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, Salomé Rodríguez Ospina, también participaron en la que se considera la primera película animada latina, creada por Anabella Dovarganes-Sosa, dirigida por Rodrigo Pérez y Producida por Latin WE Productions, esta última la compañía de Sofía.

