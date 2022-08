Sorpréndete con la razón por la que hermano de Ben Affleck no fue su boda con JLo

Este fin de semana Jennifer López y Ben Affleck dieron el sí por segunda vez en una boda de ensueño realizada en la mansión del actor, en Georgia. La pareja que un mes antes, más exactamente el 16 de julio se había casado intempestivamente en una ceremonia sencilla en Las Vegas, invitó a familiares y amigos cercanos. En la segunda boda estuvieron presentes los tres hijos que él tuvo con la actriz Jennifer Garner llamados Violet, Seraphine y Samuel; y los dos que ella tuvo con Marc Anthony, Max y Emme. También acudieron el gran amigo de Affleck, Matt Damon, su esposa Luciana Barroso y sus hijas Isabella, Gia y Stella. Así mismo, el cineasta Kevin Smith y su esposa Jennifer; el actor Jason Mewes y su esposa Jordan Monsanto; el agente de talentos de Hollywood Patrick Whitesell y la modelo y actriz Pia Miller. Además, el conductor Jimmy Kimmel y de la actriz Drea de Matteo.

Jennifer López y Ben Affleck se casaron pro segunda vez este fin de semana Foto: Getty

Sin embargo, el gran ausente al enlace y posterior celebración fue Cassey Affleck, el hermano menor de Ben y con quien tiene una relación muy estrecha, no solo en lo personal sino en lo profesional. Recordemos que Cassey y Ben han trabajado juntos en varias películas.

Esta es la razón por la que Cassey Affleck, el hermano de Ben no fue a la boda

La ausencia del oscarizado actor, que también obtuvo un galardón Bafta por su trabajo en Manchester by the sea, obedeció a razones netamente familiares, según lo indicó la revista People. Cassey, de 47 años, se quedó en Los Ángeles en lugar de viajar a la boda de su hermano, de 50 años, y en la mañana de la celebración se le vio tomando café, junto a su novia Caylee Cowan.

También hay que decir que durante un tiempo se habló de que Cassey no estaba muy de acuerdo con la boda de Ben y JLo, pero al parecer esto no es cierto, pues el hermano menor de Ben no solo justificó su ausencia, sino que envió un sentido saludo a su ahora cuñada; esto ha disipado cualquier duda sobre alguna antipatía que pudiera haber entre el actor y la nueva integrante de la familia.

“Vale la pena esperar por las cosas buenas”, escribió Cassey en sus redes sociales, acompañado de una foto de hace 20 años de cuando Ben y JLo eran novios y él los acompañó a una caminata por la calle.

“Salud por los giros y las vueltas, los nuevos comienzos y el hallazgo de nuevas reservas de un viejo amor. Bienvenida a la familia. ¡Prepárate para algo de disfunción real! Es broma. Estoy bromeando. Jen, eres una joya”, concluyó. “¡¡¡Te queremos tanto!!!”, culminó escribiendo el actor.

