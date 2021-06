“Tengo cáncer”, con esas palabras bajista de Blink 182 confirmó su diagnóstico.

“Durante los últimos tres meses he estado recibiendo quimioterapia para el cáncer. Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo”, así inició Mark Hoppus el comunicado con el que anunció por medio de sus redes sociales que se encuentra atravesando por un difícil momento tras el diagnostico. Agregó, “Al mismo tiempo he sido bendecido con increíbles médicos, familiares y amigos que me ayudarán a superar esto”.

Tras la noticia que devastó a personalidades de la industria de la música y fanáticos de la agrupación, el bajista y uno de los dos vocalistas de la banda formada en 1992, siguió comentando que ya inició un tratamiento que se extenderá por un largo tiempo en procura de exterminar las células cancerígenas de su cuerpo, “Todavía me esperan meses de tratamiento por delante, pero estoy tratando de mantenerme optimista y positivo”. Y concluyó el mensaje con emotivas líneas dedicadas a sus millones de seguidores, “No puedo esperar a estar libre del cáncer y verlos a todos en un concierto en el futuro. Los amo a todos”.

Mark, de 49 años, es uno de los miembros fundadores de esta banda de pop punk que puso de moda a este género musical durante la década de los 90 y principios de los 2000. Blink 182 es una de las bandas más prolíficas de las últimas décadas en los Estados Unidos, al haber vendido más de 40 millones de copias de sus álbumes y haber tenido éxitos globales como All The Small Things, What’s My Age Again y I Miss You. Escúchalas en el siguiente enlace:

