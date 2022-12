Tini y Rodrigo de Paul: así fue su emotivo reencuentro tras finalizar el Mundial

El Mundial de Catar 2022 fue el escenario perfecto para que Tini y Rodrigo de Paul mostraran su amor al mundo. Luego de los rumores sobre una supuesta separación, la pareja se dejó ver muy unida durante los partidos de la Selección Nacional en Doha.

Reecuentro de Tini y Rodrigo de Paul

Luego de finalizar la fiesta mundialista, Buenos Aires recibió a la Selección albiceleste con una multitudinaria fiesta. Miles de personas salieron a las calles para recibir al campeón mundial.

Tras culminar la caravana, Rodri de Paul sorprendió a Tini en el Campo de Polo, lugar dónde la cantante realiza los ensayos para sus próximos shows. Cuando se vieron, la pareja se abrazó, sonrío y los presentes hicieron un cántico alusivo a la Selección. La cantante se mostró muy sorprendida y emocionada por el tan anhelado encuentro.

Asimismo, ‘La triple T’ publicó una fotografía junto a su novio que ya cuenta con más de 3 millones de ‘me gusta’ y 56 mil comentarios. “¡qué lindos!”, “me encanta esta pareja”, “son demasiado bellos”, “¡un amor verdadero!”, “Rodri y Tini por siempre”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Además de estas publicaciones, la pareja se ha mostrado muy romántica en redes sociales. Los mensajes y las fotografías amorosas no se han hecho esperar. El futbolista mostró su agradecimiento a la cantante durante su participación en el Mundial, por el apoyo que le brindó.

“Esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo.

“Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, espéreme un poquito más ¡GRACIAS. Te amo!, expresó.

