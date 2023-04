Tini y Rodrigo de Paul: ¿Nuevos rumores de ruptura?

Desde el año pasado, y contra todo pronóstico, la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul oficializaron su relación. Desde entonces, han sido blanco de críticas y rumores que involucran a la expareja del argentino y madre de sus hijos. La copa del mundo que ganó Argentina fue un escenario más para que Tini y Rodrigo presumieran de su amor.

Desde hace unos meses, la pareja protagoniza rumores de ruptura por lo poco que comparten de su relación públicamente, sin embargo, el jugador argentino habría dado un alto a las especulaciones al enviarle un tierno mensaje de cumpleaños a la ex de Sebastián Yatra el pasado 21 de marzo. “Se todo lo feliz que te mereces, este es el tiempo, estás de pie, de pie sobre la experiencia, sostenida por tus amores y llena de sueños, con tu convicción y tu amor, sobre todo por vos y por eso que sos, que hacés y que das. Es este el momento, TU momento. El momento para disfrutar de todo lo que tenés por delante..FELIZ CUMPLEAÑOS AMOR MÍO, TE AMO CON TODO MI CORAZÓN”, escribió junto a la galería de imágenes inéditas de los dos.

¿Tini Stoessel y Rodrigo de Paul terminaron?

A solo días del romántico ‘post’, los rumores de separación entre las dos figuras regresaron, principalmente, por unas palabras que dedicó la cantante de 26 años en uno de sus conciertos en su país natal. “Qué fea es esa sensación cuando te rompen el corazón. Pero es más feo cuando te lo rompen y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, pero no podías salir de ahí. Una vez que salís, lo ves con el tiempo, superándolo, hablándolo con tus amigas y con la gente que te quiere. Lo podés ver con otra perspectiva y con otra seguridad. Creo que lo más lindo, a pesar de que es horrible tener ese sentimiento, es que uno se vuelve a amar a uno mismo”, finalizó antes de continuar con su show.

Aunque para varios de sus seguidores podría ser una indirecta para su ex colombiano, muchos otros relacionaron sus palabras con su actual pareja. El silencio de Rodrigo ante el cierre de la gira de su novia, sería otra prueba. Así lo expresó el programa argentino Implacables, “Cada vez que ella cumple un objetivo de reproducciones o de premios, Rodrigo de Paul la felicita tanto en Twitter como en Instagram. Cuando ‘Cupido’ se posicionó en el top 5, él no la felicitó en ninguna de las redes sociales”.

¿Tini cambiaría su vida por Rodrigo de Paul?

Sin embargo, otro medio reveló lo contrario, una amiga cercana a la familia de la cantante reveló los planes de la joven para estar más cerca del futbolista. “Tini y Rodrigo no están separados. El problema es que él vive en España y ella vive por el mundo, viajando. En las notas ponían que como hace 20 días que no están juntos y no se mandaban fotos por Instagram (estaban separados). Una relación no se demuestra en Instagram. Tini mañana se va a Madrid y se queda 30 días con Rodrigo. Yo creo que ella va a estar cada vez más instalada en Madrid. Pero es difícil que esté instalada en un solo lado. Ella graba en Los Ángeles, pero ahora que tiene un mes en tierra firme, elige Madrid, no Buenos Aires. Ella tiene que sentar bases: Miami, Buenos Aires y Madrid. Igual vive de gira”, dijo Yanina Latorre en LAM.