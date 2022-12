“Todo lambón es traicionero”: Jhon Alex Castaño nombró a sus verdaderos amigos

‘El Rey del Chupe’ causó sorpresa entre sus 1.5 millones de seguidores de Instagram cuando habló sobre su pasado en las calles y reveló los nombres de las pocas personas a quienes considera sus verdaderos amigos. Después de dieciséis años de carrera artística, Jhon Alex Castaño abrió su corazón a sus fanáticos y les compartió un consejo que aprendió ‘a la fuerza’.

No es un secreto que el intérprete de Amigos con derechos, tema que se convirtió en éxito en 2013, tuvo una vida llena de dificultades para lograr reconocimiento en la escena musical. Sin embargo, ahora ve su pasado como aprendizaje y no se arrepiente de lo hecho. “Este video que voy a hacer hoy a muchos no les va a gustar”, afirmó antes de hacer una fuerte declaración en sus redes.

Jhon Alex Castaño confesó a quiénes cataloga como amigos

Mucho antes de considerarse uno de los exponentes de la música popular en el país, el risaraldense de 41 años tuvo otros trabajos no tan afortunados, de los que habla abiertamente. Fue justamente sobre esa época que el cantante habló hace poco y compartió una enseñanza que adquirió.

“Aprendí en la calle la frase de “todo lambón es traicionero”, yo le tengo mucho miedo a la gente que me dice ‘Jhoncito’, ‘Negrito’, ‘Parcerito’, que usa diminutivos, que me abraza, que le va diciendo a uno ‘¿cuándo almorzamos, ¿cuándo nos vemos?’ muchos me dicen que soy resentido social y que no comparto cosas grandes con otras personas, pero sigo diciendo que mi círculo de gente que tengo y crecieron conmigo son cuatro o cinco personas”, confesó. Y mientras muchos de sus fanáticos pensaron que se podría tratar de algún otro artista de su género, los nombres que compartió el cantante no son del mundo de la farándula.

“Me quisieron cuando yo no tenía este diseño de dientes, prefiero seguir confiando en esos amigos del Bosque, de La Acuarela, del Divino Niño, de todos esos barrios que a otras personas les da susto, pero yo sí voy porque allá están mis amigos de verdad, prefiero confiar en esos amigos que tengo desde niño. Andrés, Jhon Eduard, Víctor y Luz Dary. Yo a esa gente la quiero mucho porque me dieron amor y me dieron un abrazo cuando no existía Jhon Alex Castaño y solo existía un ladrón de gorras o tenis como lo fui muchos años de mi vida. Ahora soy un artista reconocido que todo ese pueblo me ha dado este reconociendo, esos son mis verdaderos amigos los que quiero y siempre voy a estar con ellos”, reveló.