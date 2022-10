Tomillo de ‘Oki Doki’ habló sobre su estado de salud: “No estoy en las drogas”

Como a otros muchos famosos de la televisión colombiana, la serie juvenil Oki Doki le abrió la puerta de la industria a Jorge Arturo Pérez en 1992, cuando apenas entraba a su adolescencia. En la producción interpretó a ‘Tomillo’, un personaje por el que aún, treinta años después, es recordado por los colombianos.

Te puede interesar: Video: Karol G visita en el hospital a mujer que dio a luz en su concierto

Luego de su debut en la televisión, el bogotano se abrió paso en otras producciones como Pa’ Machos, Juliana qué mala eres, Sin límites, Padres e hijos, El precio del silencio, La Saga, negocio de familia y Chica vampiro. Los televidentes también lo recuerdan como presentador de Bichos, a franja infantil de RCN, su última aparición en la televisión colombiana antes de irse a vivir con su esposa en Estados Unidos.

Jorge Arturo Pérez, Tomillo en ‘Oki Doki’, desmintió rumores sobre su salud

Una foto del actor que empezó a circular en redes, donde se ve muy distinto, hizo que los internautas comenzaran a especular sobre la salud de Pérez. El hecho de que no verlo en las pantallas colombianas desde hace mucho tiempo, también intrigó a muchos de sus seguidores, quienes no dudaron en preocuparse.

Vea también: Ricardo Orrego lloró en el triunfo de la Selección Colombia Sub-17 femenina

Meses después de especulaciones, el mismo ‘Tomillo’ tomó cartas en el asunto y habló al respecto. “Aquí saludando a todas las personas interesadas en mi vida pues, después de tanto tiempo que no me ven actuando en Colombia entonces dicen que ¿quién sabe qué estoy haciendo? Estoy bien y si vieron un montaje de una foto mía donde salgo muy viejito, es un montaje, fue para un tiempo donde salían estas aplicaciones que lo envejecían a uno. No se dejen meter cuentos en la boca, no estoy en las drogas, no estoy en nada”, dijo entre risas, asombrado por los rumores que alcanzaron a aparecer sobre su vida.

´Tomillo´ contó que sigue dedicándose a la actuación, especialmente al teatro en Nueva York, ciudad donde reside hace varios años. “Abrazos porque están hablando de mí, me recuerdan mal o bien, pero no podemos caerles bien a todo mundo, aprovecho para saludarlos, yo estoy muy bien, estoy viviendo en New York, estoy trabajando en el show business, estoy actuando y estoy queriendo actuar más”, confesó.