¿Tommy Mottola le fue infiel a Thalía con Leslie Shaw? La artista peruana habló

Después de 22 años de matrimonio, Thalía y su esposo Tommy Mottola, se habrían separado, al parecer, por una supuesta infidelidad del empresario hacia la cantante mexicana.

Thalía se habría separado de su esposo Tommy Mottola después de 22 años de matrimonio. La ausencia de fotos juntos en redes aumentaron los rumores. Foto: Getty Images - Getty Images

Según rumoran algunos medios internacionales como Hoy día, uno de los detalles que habría dejado en evidencia la supuesta crisis entre la pareja, es la ausencia de fotos en las redes sociales de la intérprete de Equivocada, quien, generalmente, solía postear muy seguido fotos y videos presumiendo lo feliz y enamorada que estaba del empresario de la industria musical.

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre supuesto romance con Tommy Mottola?

La noticia de la supuesta separación de Thalía con Tommy Mottola ha generado todo un escándalo en el mundo del espectáculo. De acuerdo con lo que se ha rumorado, Mottola habría engañado a la cantante con otra artista originaria de Perú. Se trata de Leslie Shaw, conocida por sus canciones Faldita, Volverte a ver, Estoy soltera, entre otras.

El pasado 6 de febrero, la cantante fue invitada al programa Magaly Tv La firme, de Magaly Medina, y allí, fue consultada sobre esas especulaciones. Según ella, no conoce a Tommy y que jamás lo ha visto en persona. Por el contrario, expresó su admiración por Thalía, con quién sí ha tenido relación. “Ella es super linda, empezó a comentar en mis fotos, seguirnos por redes, yo le mandaba música, siempre ha habido respeto. Nunca en mi vida he conocido a Tommy Mottola. He ido a varios eventos, pero a él nunca lo he conocido en mi vida”, dijo.

Sobre cómo se enteró del supuesto romance con el empresario, dijo: “yo estaba feliz saliendo de mi clase de Pole Dance y mi papá me manda un TikTok y le dice ‘que guardadito te lo tenías’ y yo ‘¿qué pasó?’. Yo nunca conocí a Tommy Mottola”, aseguró. Según ella, no entiende de dónde surgió esa información.

¿Cuántos años de diferencia tiene Thalía y su esposo?

Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocida en el mundo artístico como Thalía, nació el 26 de agosto de 1971 en Ciudad de México. Actualmente tiene 51 años. Por su parte, su esposo Tommy, quien nació el 14 de julio de 1948 en Estados Unidos, tiene 74 años. La pareja se lleva 22 años de diferencia.

¿Cuántos años tenía Thalía cuando se casó?

Thalía y Tommy Mottola se casaron el 2 de diciembre del 2000 en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. En ese momento, la artista tenía 29 años y el empresario, 51.