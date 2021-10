“Tuve dos pérdidas”: Ana Karina Soto cuenta la razón por la que no tuvo más hijos

Ana Karina Soto s una de las presentadoras más conocidas del país. Actualmente hace parte de Buen día, Colombia del Canal RCN junto a Violeta Bergonzi, Mauricio Vélez, Orlando Liñán, Margalida Castro y Andrés López.

La presentadora es pareja del actor y productor Alejandro Aguilar, y fruto de su relación nació su hijo Dante. En sus redes sociales, algunos usuarios se han interesado por conocer la razón por la que no ha tenido otro bebé. Hasta el momento, era un tema que Ana Karina no había querido mencionar ni dar ningún detalle, solo hasta ahora que un usuario le preguntó al respecto.

“Pocas veces les he hablado de este tema, así tan sinceramente como lo voy a hacer ahorita: yo tuve una pérdida antes de Dante y una después de Dante. No he tenido más hijos, pues porque no he podido tener más hijos”, dijo Ana Karina Soto de manera muy sincera y directa.

Asimismo, resaltó que todo se da en el tiempo de Dios, pero que ya no cree que pueda tener otro hijo. “Saben que no me gusta el drama cuando me han hablado de este tema, por eso he dicho que es porque no se han dado las cosas, porque es el tiempo de Dios, porque sea cuando Dios quiera, pero, realmente, creo que ya no fue”, puntualizó.

Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar llevan 10 años de relación. El amor por el cine y el teatro unió sus vidas, y al año de noviazgo se fueron a vivir juntos. “No soy casada; vivo con Alejandro hace nueve años, porque tenemos 10 años de relación y nosotros nos fuimos a vivir cuando teníamos un año de novios”, dijo en una oportunidad en sus redes sociales la presentadora.

