Val Kilmer y la terrible enfermedad que cambió su carácter

Val Kilmer era reconocido por su gran talento y por su terrible temperamento. Muchos equipos de producción lo catalogaban como una auténtica pesadilla. Foto: Getty

Val Kilmer, poseedor de una voz encantadora, un rostro y un talento envidiables, y formado en la prestigiosa Academia Juilliard de Nueva York, tenía todo para ser la gran estrella de su generación, pero nunca logró el brillo que prometía que alguna vez alcanzaría. Entre bastidores se comentaba que el carácter del protagonista de Batman Forever, El Santo y The Doors, convertía los sets de grabación en verdaderos escenarios de pesadillas para sus colegas, directores y equipo de producción, que debían convivir con sus arranques de ira y desplantes. Esta verdad, que era un secreto a voces, quedó en evidencia en 1996 con un artículo de Entertainment Weekly.

Kilmer terminó siendo conocido como ‘Psycho Kilmer’, un juego de palabras que hace referencia a psycho killer, (asesino psicópata, en inglés). La denuncia de una actriz por agresión en una audición, la lesión provocada a un miembro del equipo, al que le quemó la mejilla con un cigarrillo, el rumor que él decía que no podían verlo a los ojos y las palabras de los directores John Frankenheimer (“Nunca escalaré el Monte Everest y nunca volveré a trabajar con Val Kilmer”) y Joel Schumacher (“es el ser humano más perturbado psicológicamente con el que he trabajado”) lo alejaron de los proyectos importantes y lo llevaron a la crisis económica.

Cambio total

Fue una enfermedad, que casi le cuesta la vida, el motivo de su transformación personal. Dejó de ser el actor intratable y pedante. En 2014 descubrió un bulto en la garganta y luego de varios exámenes confirmaron que padecía cáncer de garganta. “Una noche, de repente, desperté vomitando sangre, que cubrió la cama como si se tratara de una escena de El Padrino”, contó a la revista People. Kilmer pasó por el quirófano y comenzó con quimioterapia y radiación, a pesar de que los tratamientos iban en contra de sus creencias religiosas, pues sigue los preceptos de la Ciencia Cristiana, que sostienen que la oración es más efectiva para la curación física cuando no se combina con la medicina. Inicialmente Val negó la información que circulaba sobre su estado de salud, ya sin su voz poderosa, hizo público su estado en el 2017. En una entrevista con The New York Times, el actor contó que echa de menos comer, porque luego de la operación, debe usar dos tubos; uno de traqueotomía y otro de alimentación.