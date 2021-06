Valerie Domínguez celebra enamorada el primer mes de Thiago

Con esta linda fotografía familiar la ex Señorita Colombia 2005, Valerie Domínguez, celebró el primer mes de su hijo Thiago Echeverri Domínguez. El mismo día publicó en sus redes un video grabado por el padre del menor, el modelo Juan David ‘El Pollo’ Echeverri, en donde se ve a la barranquillera contemplando a su hijo y mimándolo con palabras como: “Esa sonrisa de mamá… ¿Ese mentón partido de quién es? Ese no es de papá… Esa naricita sí es de papá ¡Ay, mi amor bello!”, notándose completamente enamorada de su hijo mientras suena de fondo la canción ‘Somewhere Over the Rainbow’, del desaparecido artista hawaiano Israel Kamakawiwo’ole, tema del folclor del archipiélago de Hawái que hace alusión a la realización de los sueños.

La presentadora y modelo también aprovechó para felicitar en otras publicaciones a su padre Alberto José Domínguez, abuelo del bebé, quien en un video toca el piano mientras el niño escucha atento. También halagó las cualidades como papá de ‘El Pollo’ Echeverri. “¡Tu primer día del padre! Dios me dio la oportunidad de encontrarme en el momento indicado de este camino con un personaje consentidor, amoroso, humilde, alegre, divertido, incondicional… pero no me voy a extender porque estas imágenes lo dicen todo. Te amo @jdelpollo ¡Gracias por ser semejante ejemplo de papá!” Fueron las palabras de @valeriedomi, quien se convirtió en madre el pasado 20 de mayo a sus 40 años.