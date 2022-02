Vicente Fernández se manifestó a su nieto Alex

Alex, el nieto de Vicente Fernández, reveló que tuvo una señal de su abuelo. Ocurrió el día de su funeral. Foto: Instagram

Vicente Fernández, el ídolo de la música ranchera que cumplirá el 12 de marzo 3 meses de fallecido, sigue siendo homenajeado y recordado por sus millones de fans, pero de manera especial por su familia. Su nieto Alex, hijo de Alejandro Fernández, ´el potrillo´, y heredero del talento musical del inolvidable Chente, sorprendió con varias revelaciones que tienen que ver con el ídolo de México. Alex, quien hace poco contó los últimos consejos que Vicente Fernández le dio en vida y que tenían que ver con el valor de familia por encima de todo, le contó al programa Venga la alegría lo que ocurrió con el patriarca de la familia Fernández.

¿Cuándo se manifestó Vicente Fernández?

Según contó el cantante mexicano, que dentro de poco se convertirá en padre por primera vez, todo sucedió durante el velorio del Charro de Huentitán. " Algo raro que me pasó cuando estaba junto frente a su ataúd, y que estábamos ahí toda la familia y nos dieron la oblea, empecé a rezar y empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que podía disfrutar esta aventura conmigo hasta donde él quisiera”. Fernández, quien recibió el apoyo de su abuelo cuando decidió lanzar su carrera, hace 3 años, y tuvo su guía para seleccionar las canciones incluidas en su trabajo discográfico Sigue la dinastía, refirió que en ese momento sucedió algo inesperado. “Le dije ´dame una señal si sí o sí me estás escuchando, si estás de acuerdo´, la gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo y se me hizo así (se me dobló), y es el dedo con el que dices sí, o sea no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije ´bueno, pero fue un sí´”.

Doña Cuquita, quien fue la compañera inseparable de Vicente Fernández durante casi 58 años de matrimonio, también contó, en ocasión del servicio religioso con ocasión del cumpleaños 82 de Chente, el 17 de febrero, que también ha sentido la presencia del intérprete de Mujeres divinas, y es algo que le pasa cada noche. " Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, de verdad. Con la colcha se forma una cruz, diario. Yo le digo: ´No te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar¨”.