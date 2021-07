Video: Ana del Castillo hizo una promesa para dejar el alcohol

Ana del Castillo es una joven cantante de vallenato que ha ganado reconocimiento gracias a sus éxitos musicales como Sabroso, Pero qué va, entre otros y a las polémicas que han rodeado su vida privada en los últimos años.

En esta oportunidad, volvió a ser noticia luego de que confesara en medio de una entrevista con Olímpica Stéreo que no volvería a ingerir licor, pues ya se estaba viendo muy afectada. La confesión la hizo luego de que un periodista de la cadena radial le hablara sobre el cambio de actitud que ha tenido en los últimos días, pues se ha visto menos afectada por el trago.

“Lo que pasa es que ya el trago me estaba cayendo como regular y yo ya borraba casette, entonces decía, ‘qué hice yo ayer ve’, entonces cuando salía en las páginas yo veía todos los comentarios que yo hacía, entonces, me daba un guayabo moral”, contó la intérprete de Ya es mío.

Por esa razón, la artista de 22 años tomó la decisión de hacerle una promesa a Dios para dejar el alcohol. Aunque no especificó en qué consiste sí aseguró que tiene un tiempo límite de tres meses. “Le prometí a Dios – una promesa que no voy a decir – si yo cumplo esa promesa hasta el 12 de octubre vuelvo a tomar”, dijo en medio de risas. Los periodistas afirmaron que creyeron que la promesa sería de manera permanente, pero la cantante mencionó que era muy difícil de lograrlo. “¿de por vida?, no hombre así no se puede”.

La artista también les confesó a sus seguidores, por medio de un en vivo en su cuenta de Instagram, que actualmente está ‘juiciosa’ tomando soda con limón. Recordemos que, en varias ocasiones, Ana se ha visto involucrada en escándalos producidos por su alto nivel de alicoramiento.