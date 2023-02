Video | Ana del Castillo reaccionó furiosa y golpeó a seguidor por esta razón

Ana del Castillo es una de las mujeres más influyentes de la industria musical vallenata, pues a lo largo de su trayectoria ha realizado varias colaboraciones musicales con juglares vallenatos como Wilfran Castillo, Silvestre Dangond y Jean Carlos Centeno. Cuando te veo, Hoja en blanco y Entrégame tu amor se han posicionado en los primeros lugares de emisoras y plataformas digitales.

Hoy, la artista de 23 años se encuentra recorriendo varias capitales del territorio nacional, promocionando El favor de Dios, su segundo álbum musical, que cuenta con 15 canciones, entre ellas Ay ay ay, La Cachera, Gracias por nada, El que la hace la paga y Nadie me gusta.

Luego de culminar uno de los eventos de promoción, Ana del Castillo compartió con varios de sus seguidores, quienes a gritos le pedían una fotografía o autógrafo. La artista decidió departir con sus fanáticos. Aunque fue instante alegre, todo no fue color de rosa, pues la cantante vivió un incómodo momento.

Todo parece indicar que durante el emotivo instante, uno de sus fanáticos se dejó llevar por las emociones y de manera irrespetuosa le toco el derriere a la valduparense de Gracias por nada, quien asombrada por lo ocurrido, tomó medidas drásticas.

Tras el incidente, en el video compartido en redes sociales, se observa a la artista y a su equipo de trabajo cuando le llaman la atención al hombre, quien apenado por la situación decidió marcharse del lugar.

Luego de viralizarse la bochornosa situación que vivió la intérprete vallenata, cientos de mujeres y cibernautas a través redes sociales no dudaron en reaccionar y manifestarle su apoyo.

“No puede ser, qué falta de respeto”, “qué asco ese tipo... menos mal le dieron su cachera”, “Ninguna mujer debe pasar por una situación así, todas merecemos respeto… #NiUnaMás” y “Ella puede salir vestida como quiera, puedes hablar como quiera, puede cantar como quiera, si no te gusta no la veas, no la escuches, pero porque faltarle al respeto, ¿quién te crees para hacerlo?, son tan solo algunos de los comentarios que se han generado en redes sociales.