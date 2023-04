Video: Así celebró Diego Guauque su cumpleaños

Los televidentes de Caracol y seguidores de Diego Guauque siguen atentos a la salud del periodista de Séptimo Día, quien fue diagnosticado a inicios de este año de un cáncer más conocido como leiomiosarcoma. Desde entonces, el bogotano ha recibido el apoyo de muchos colombianos, además de su familia y esposa, la también comunicadora Alejandra Rodríguez.

Te puede interesar: Shakira se pronunció tras su llegada a Miami y pide respeto por sus hijos

En instagram, Diego mantiene al tanto a sus seguidores de todo su proceso en quimioterapias, sus cambios físicos y emocionales. Hace unas semanas, contó que se encontraba en su tercera sesión y no escatima en detalles sobre la duración, lo que come y lee. Ayer, cumplió años y su esposa no dejó pasar la oportunidad para sorprenderlo.

Diego Guauque celebró su cumpleaños

Mientras el periodista de Séptimo Día sigue batallando por su salud, su esposa Alejandra Rodríguez reunió a su familia en su hogar y lo sorprendió con una comida especial y velas de cumpleaños. “Feliz cumpleaños amor de mi vida 🎈🎂 @diego_reportero. Por muchos años más de risas, familia, ternura y amor”, escribió la comunicadora junto a un video donde se ve a su esposo recibiendo el detalle mientras su familia entona la canción del cumpleaños.

Más sobre Diego Guauque: Diego Guauque enfrenta su tercera quimioterapia: “me produce mareos y malestar” Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo Día’, publicó una nueva imagen de su proceso contra el cáncer. Reveló cómo es el proceso cada vez que le hacen sus quimioterapias. “Así mato el tiempo”, afirmó. Leer aquí Diego Guauque enfrenta su tercera quimioterapia: “me produce mareos y malestar” Foto: Diego Guauque, de ‘Séptimo Día’, se rapó: “vamos a tomar medidas severas” El periodista Diego Guauque tomó la decisión de raparse, luego de quince días en quimioterapia. Vea más Foto: Diego Guauque, de ‘Séptimo Día’, se rapó: “vamos a tomar medidas severas”

“Hoy agradecí al cielo porque nos al permite celebrar tu vida. Y seguiré agradeciendo porque falta poco para celebrar nuestro milagro. Porque Dios nunca suelta nuestra mano”, agregó Alejandra. Diego se limitó a sonreír y dar un beso a su esposa como muestra de agradecimiento.

Vea también: Alejandra Giraldo y el trastorno que padece: “es como si se cerrara la tráquea”