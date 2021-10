VIDEO: Así luce el personaje de Maluma en película Encanto de Disney.

Maluma anunció que interpretará a un nuevo personaje en Encanto, película animada de Disney dedicada a Colombia y su realismo mágico. El cantante paisa dará vida con su voz a Mariano, un simpático joven de la población en la que se desarrolla la historia, quien además es el novio de una de las hermanas de Maribel, protagonista de la cinta. El personaje ha dado mucho de qué hablar en redes y muchos cibernautas han asociado al dibujo con el artista, ya que, aunque no se interpreta a sí mismo, el personaje pareciera tener rasgos propios del intérprete de Hawái, como su nariz, barba y sonrisa, además del típico encanto de un galán. Las anteriores son asociaciones que no son extrañas en la industria del cine animado, teniendo en cuenta que, dentro de este tipo de caracterizaciones, el director y los animadores suelen tomar características físicas y del comportamiento de la celebridad seleccionada para hacer la voz principal del personaje, que originalmente se concibe en idioma inglés. ¿Se parece o no? Dale click al enlace y mira el video:

