VIDEO: así se burló Paola Jara de Jessi Uribe por haberse quedado sin voz

En medio de un concierto en el Movistar Arena, en Bogotá, el cantante santandereano Jessi Uribe se quedó sin voz y tuvo que suspender su presentación para ir a un centro médico. En su cuenta de Instagram escribió un breve mensaje, pidiéndole perdón a sus fanáticos, pues no podía continuar en tarima.

El cantante, que fue diagnosticado con amigdalitis, sinusitis y gastritis, tuvo que suspender los conciertos que tenía programados para esta semana, porque por recomendación médica debe guardar reposo. Su novia, Paola Jara, ha estado acompañándolo en estos días, e incluso, le hizo una broma por su obligado silencio. “Lo mejor de que no pueda hablar el niño esta semana, porque está en reposo vocal porque está muy enfermito, es que no me van a echar cantaleta por una semana”, dijo entre risas, en un video, grabado mientras la pareja iba en un carro. El cantante, al no poder hablar, expresó con sus manos que no le causó gracia el comentario de su novia, sin embargo, Paola agregó: “Ya no va a poder contestar ni nada, si le saco la rabia yo no sé qué va a hacer”, claramente, todo en tono de chiste.

El clip se hizo viral en redes sociales, y ya tiene varios comentarios de los internautas deseándole una pronta recuperación al intérprete de Dulce pecado. “Cuídate mucho, no corras tanto es mejor que recuperes bien tu voz”, “recupérate pronto te vemos”, “muchas bendiciones espero que estés mejor”, “recarga energía bien para que regreses sanito”, “que te recuperes pronto hermoso”, le han escrito sus seguidores también en su cuenta de Instagram.

Según un comunicado publicado por su mánager, “por ahora, la recomendación médica indica que el artista debe guardar reposo los próximos días. Estas medidas son acatadas con el fin de que Jessi Uribe pueda reencontrarse con sus seguidores y ofrecerles un show a la altura con siempre lo merecen”.

