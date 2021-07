Video: Ben Affleck practica español gracias a Jennifer López

Te puede interesar: Jennifer Garner, ex de Ben Affleck, rompió el silencio y habló de Jennifer López

En los últimos meses, Jennifer López y Ben Affleck han acaparado toda la atención por parte de los medios de comunicación y los fanáticos, que le han seguido la pista a la pareja en sus labores rutinarias.

En esta ocasión, unos paparazis abordaron al protagonista de Batman en un parqueadero de Los Ángeles, Estados Unidos, y allí aprovecharon para interrogarlo sobre su sonada relación con ‘La diva del Bronx’. En un principio le preguntaron por la celebración del 4 de julio, a lo que él respondió en español: “Día de la independencia”, dejando claro que entendía el idioma.

Posteriormente, los fotógrafos le expresaron que “Hacían una bonita pareja con JLo”, en ese momento el artista sonrío y solo guardó silencio. Al preguntarle si comprendía el español, el actor se devolvió y decidió entablar una corta conversación: “Este pinche idioma me hace un poco loco”. No cabe de que, aunque se le dificulta, el actor ha practicado el español gracias a su pareja.

Jennifer López habla sobre su relación

En una entrevista con Zane Lowe de Apple, la cantante se pronunció y afirmó que se encuentra en el mejor momento de su vida. “Estoy súper feliz. Nunca he estado mejor. Quiero a la gente que se preocupa por mí, porque yo me preocupo mucho por ellos, quiero que sepan que realmente he llegado a un lugar en mi vida donde estoy genial por mi cuenta”.

