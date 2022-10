Video: Carlos Vargas, presentador de ‘La Red’, aclaró si le cae mal Carolina Cruz

Carlos Vargas y Carolina Cruz son dos de los presentadores más queridos de la farándula colombiana. Durante varios años, gracias a su trabajo y carisma se han ganado el corazón de millones de televidentes que han seguido de cerca sus carreras profesionales y sus vidas familiares.

El presentador de La Red despejó todos los rumores en redes sociales y reveló cómo es su relación con Carolina Cruz, presentadora de Día a Día.

¿Cómo se la llevan Carlos Vargas y Carolina Cruz?

En redes sociales se ha rumorado que los presentadores no tienen una muy buena relación. Recientemente, el conductor de La Red interactuó con sus 786 mil seguidores a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, y allí reveló algunos detalles de su vida privada.

Una de las preguntas más frecuentes que le han hecho es sobre su relación con Carolina Cruz. Un usuario le escribió: “Sácanos de una duda: ¿verdad que con ‘Caro’ Cruz no te la llevas?”.

Sin ningún inconveniente reveló cómo es su relación con la ex de Lincoln Palomeque, dejando en claro que, contrario a lo que dicen, se la llevan muy bien pues son muy buenos amigos. “Claro que sí me la llevo muy bien con Carolina Cruz. Obvio, ella lo puede decir también. Yo no sé de dónde salen esos rumores, pero es como todo… todo en la vida comienza con un rumor, después se investiga y así se confirma o se desmiente. Pero no, le pueden preguntar a Carito: ‘¿Cierto que yo contigo me la llevo divinamente?’”, dijo.

Por ahora, la presentadora de Día a Día no se ha referido al respecto, lo cierto es que, a los dos se les ha visto juntos en fotos y videos compartiendo momentos muy especiales dejando en evidencia que, efectivamente, tienen una gran relación.

Carlos Vargas molesto por no saber inglés

En varias oportunidades, el presentador ha dicho que ha tenido algunos inconvenientes por no saber inglés. Incluso, ha manifestado que le gustaría tomar un curso en una universidad fuera del país. “Yo no sé inglés… yo he timado y triunfado. Pero en el periodismo se hacen las entrevistas en inglés con traductor y lo arreglan a uno y todo, pero… cuánto daría yo por saber inglés y poder hacer estos cursos. Siguiente parada: aprender inglés a los 43 años”, aseguró.

En la descripción del video, escribió: “tengo que saber inglés como sea, no me importa la edad, es mi querer el que lo consigue todo”. Sus seguidores le dejaron varios mensajes animándolo para que aprenda. “Nunca es tarde querido, lo que se necesita es determinación y tú la tienes de sobra”, “que todos los sueños que persigas, chiquitos y grandes, desafiantes o sencillos, los logres y que en medio de ello te permitas sonreír”, “no te preocupes nunca es tarde yo a mis 52 estoy en ello así que tú puedes solo es que pongas en acción tu disciplina”.