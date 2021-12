VIDEO: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque juntos en el bautizo de su hijo Salvador

En una ceremonia que coincidió con el Día de la Virgen de Guadalupe, el pasado domingo 12 de diciembre, el pequeño Salvador fue bautizado. Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, quienes compartieron en sus redes sociales algunos momentos del evento.

“Dios te bendiga y te cuide siempre, hijo lindo”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, junto a una foto el pequeño vestido de blanco. De fondo, se observa un cuadro de la Virgen de Guadalupe, a la que han sido muy devotos desde hace muchos años. Por su parte, Carolina Cruz también publicó varias fotografías y videos expresando su felicidad. “Valió toda la vida, no la pena, esperar que llegara tu día Virgencita de Guadalupe para entregarte también a Salvador”, escribió en una de sus historias de Instagram. Recordemos que hace cuatro años, Matías, el primogénito de la pareja también fue bautizado ese mismo día.

Según sus publicaciones, Salvador Palomeque Cruz contó con varios padrinos, entre ellos, las presentadoras Carolina Soto y Paola Calle, dos de sus más grandes amigas. En la mayoría de imágenes, se observa a Carolina Cruz sosteniendo al bebé, mientras Lincoln Palomeque estaba a su lado con su hijo mayor.

Internautas en redes sociales reaccionaron al encuentro de la presentadora de Día a Día y el actor de Café, con aroma de mujer, pues como bien se sabe, desde hace varios meses se rumora que ya no están juntos como pareja. “Yo los veo juntos... sí, pero juzguen ustedes la cara de cada uno”, “yo creo que no hay nada más que decir, esto se acabó”, “menos mal tienen tapabocas o si no se les haría más difícil disimular la incomodidad” y “¿qué esperarán para confirmar lo evidente?”, escribieron los usuarios en las publicaciones que fueron reposteadas por varias cuentas que siguen la vida de los famosos.

