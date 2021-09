Catalina Gómez de ‘Día a Día’, reveló cómo fue su historia de amor

Catalina Gómez es una de las presentadoras de entretenimiento más queridas por los televidentes. Desde hace 15 años ha acompañado las mañanas de los colombianos en Día a Día, el reconocido programa del Canal Caracol.

En su cuenta de Instagram tiene 1.4 millones de seguidores que están al pendiente de lo que sucede en su vida profesional y personal. Recientemente, en una entrevista con su colega, el periodista Juan Diego Alvira, Catalina reveló cómo inició su historia de amor con Juan Esteban Sampedro.

“Mis primeros novios fueron un drama porque prácticamente no me dejaban tener novio. A mí me gustaban en esa época mechuditos y era peor. Mi papá me decía que donde me viera andando con uno así partíamos cobijas, pero con todo lo cantaletoso, era muy consentidor”, reveló la presentadora de Día a Día, quien, además, aseguró que los novios que tuvo le tenían pánico a su papá.

Por su parte, recordó cómo conoció al que hoy es su esposo y padre de sus dos hijos, Emilia y Cristóbal. La confesión dejó a más de uno sorprendido.

“La primera vez que salimos a comer yo solo tomé un jugo de mandarina, o sea, la más aburrida del mundo. Pero rápidamente me conquistó, me enamoró. Juan tiene un sentido del humor impresionante. Rapidito terminamos viviendo juntos”.

Sin embargo, como su papá era un poco ‘cantaletoso’, a Juan Esteban le tocó tomar una decisión muy importante. “Nos ennoviamos Juan y yo, nos fuimos a vivir juntos por circunstancias de la vida. En esos ires y venires, mi papá cantaletoso nos regañó. Le dijo a Juan ‘yo a vos te quiero mucho pero sí te voy a pedir un favor, formalicen eso, eso ahí viviendo juntos eso a mí no me gusta’, entonces a Juan le figuró pedirme matrimonio”, reveló Catalina.

Finalmente, se casaron en Las Vegas, Estados Unidos, en una ceremonia un poco improvisada. Llevan 11 años de matrimonio y son una de las parejas más estables de la farándula.

