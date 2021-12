VIDEO: César Corredor, ‘Barbarita’ de ‘Sábados Felices’ se casa

César Corredor es el reconocido humorista que le da vida a ‘Barbarita’ en Sábados Felices. De su vida privada se conoce poco e incluso, rara vez, se publican noticias sobre él, a menos que se trate de su personaje.

En los últimos días, César Corredor asistió a un concierto del Charrito Negro junto a su pareja Jenny Ardila. De un momento a otro se subió a la tarima y sorprendió a su novia con una romántica propuesta de matrimonio. En el video que se hizo viral en redes sociales, se observa el momento cuando el humorista toma el micrófono y le dedica unas emotivas palabras a Jenny. Inmediatamente ‘Barbarita’ le pidió al artista cantar Elígeme para amenizar el momento.

“La canción que viene a continuación es ‘Elígeme’, y aquí delante de todos ustedes, quiero decirle a mi esposa Jenny Ardila que ya se acabó el tiempo de esperar, quiero decirle que nos casemos”, dijo, mientras el público aplaudía. Enseguida, el humorista agregó: “Quiero que seas mi esposa por el resto de vida porque ya hemos esperado demasiado”, dijo mientras se arrodilló y le mostró el anillo a su pareja.

La mujer no se acercó a la tarima, porque según dijo el humorista, “a ella no le gusta mucho la popularidad”, sin embargo, su respuesta fue que sí quería casarse con él. Según le contó César Corredor a La Red, ya había acordado previamente con los artistas lo que ocurriría esa noche pues tanto a él, como a su futura esposa les gusta la música popular. Hasta el momento, no se conoce fecha del matrimonio.

