Video | Chumillo de ´Sábados Felices´ habla sobre el fallecimiento de su esposa

Jesús Emilio Vera Aragón, el famoso Chumillo, es uno de los humoristas más queridos por los colombianos.

Chumillo integra el elenco de Sábados Felices hace más de 20 años. Llegó por sugerencia de Patricia Silva. Se presentó en la sección de ´Los cuentachistes y en el primer año se quedó con el segundo lugar, pero al año siguiente se llevó el premio mayor. El tolimense ingresó al selecto elenco del programa, que hace unas semanas celebró 50 años al aire.

Recientemente, el humorista habló con La Red, de uno de los momentos más dolorosos de su vida: el fallecimiento de su esposa, en enero de este año.

“Soy una persona con mucha suerte, siempre conté con el apoyo e impulso de ella (…) Uno como tolimense, o por lo menos yo, donde cierro los ojos, me duermo; afortunadamente, siempre estaba ella para despertarme y ayudarme a aprovechar las oportunidades”, afirmó el humorista en medio de la entrevista, haciendo énfasis al gran apoyo emocional que le dio su cónyuge durante toda su vida juntos.

Jesús Emilio afirmó que los quebrantes de salud de su esposa comenzaron luego de una visita familiar a uno de sus hijos y comenzó a experimentar un desaliento, de pasar de tierra caliente a tierra fría. La esposa del comediante acudió a la clínica.

“Fui el 26 de diciembre, que fue un domingo, recuerdo que ella me dijo ´yo creo que ya el miércoles me dan salida, a mi lo que no se me quita es ese dolor de cabeza´”. Chumillo le dijo que lo importante era que saliera bien. Sin embargo, el humorista recibió otra noticia. “El 31, una de mis hijas me dijo, ´papi, que a mi mami la van a bajar a cuidados intensivos”. (…) El 04 de enero, el doctor nos llamó, nos hizo una charla, con psicólogo y todo, la desconectaron y ya en la noche nos llamaron para decirnos que fuéramos a reclamarla”, afirmó el comediante en medio de la entrevista.

“De planes de Año Nuevo y Navidad a planes de velorio, es difícil”, dijo tratando controlar las lágrimas. Nueve meses después, Chumillo, quien vive con una de sus hijas, contestó a la pregunta que le hicieron sobre qué le había faltado por decirle a su esposa, “que me hace mucha falta”.