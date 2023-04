Video: Daniela Álvarez compartió el avance que logró con su prótesis

La ex ‘anfitriona’ de la primera temporada del Desafío The Box, Daniela Álvarez, sigue siendo un ejemplo de superación después de casi tres años de haberse sometido a una cirugía de amputación. En el año 2020, debido a una isquemia en una cirugía pasada, los cirujanos tuvieron que amputar la pierna izquierda de la ex Señorita Colombia 2011.

Desde ahí, comparte con sus millones de seguidores los cambios en su estilo de vida y su resiliencia con el paso de los años, pues sigue asistiendo a terapias para recuperar la movilidad de su pie derecho y manejar, cada vez mejor, su nueva prótesis. Hace unas horas, la barranquillera de 34 años habló justamente de otro logró que cumplió: subir escaleras sin sostenerse.

La presentadora Daniela Álvarez demostró, una vez más, que no existen límites en su mente. En redes sociales contó que ya puede subir escaleras sin sostenerse. Foto: Créditos. Bronzini / Daniela Álvarez / Éxito

Daniela Álvarez pudo subir escaleras con su prótesis

A través de un video, Daniela Álvarez contó a sus 4.5 millones de seguidores en Instagram que para ella no existen límites. Por primera vez, y luego de un largo proceso de práctica, logró subir escaleras con su prótesis, un ejercicios que a pesar de lo difícil, no fue imposible para su mente. En la misma publicación, donde cuenta la evolución de su práctica, también envió un mensaje de lucha y persistencia.

“PUDE SUBIR LAS ESCALERAS sin agarrarmeee!! GRACIAS DIOS! Dos años y medio para lograrlo! Esto me enseña tantas cosas: a resistir el dolor físico, el cansancio, a no frustrarme aunque falle muchas veces y a persistir hasta lograrlo. Gracias hermano por estar siempre para sostenerme y motivarme a hacerlo, confío tanto en ti! Tengo la mejor pierna del mundoooo!! Subo y bajo escalones uno a uno!🦿Sé que para la mayoría que lee este mensaje y que tiene la bendición de subir y bajar las escaleras es lo más básico, natural, fácil del mundo, lo hice así por 32 años. Ahora resulta ser lo más difícil a la hora de manejar mi prótesis. Pero lo logré y me alegra tantoooooo!! Quiero festejarlo con ustedes ! Yuhuuuuu. Seguiré practicando hasta hacerlo mejor! Ahora mismo utilizo los brazos, el abdomen , la cabeza todooo para no caerme!”, confesó. Los halagos no se hicieron esperar y fueron varios los internautas que aplaudieron la fuerza y persistencia de Daniela.