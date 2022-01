VIDEO: El baile disco de Jhonny Rivera que enloqueció a sus fanáticas.

El cantante de música popular Jhonny Rivera se ha caracterizado por su carisma y talento, los cuales comparte con todos sus seguidores a través de sus redes sociales, en donde es muy activo. El intérprete de ‘El mujeriego’ no solo usa Instagram y TikTok para registrar sus éxitos y su vida profesional, también ayuda a mucha gente con mensajes positivos y con sus rutinas de ejercicio, pero otra faceta muy conocida y valorada es la de divertir y entretener a sus fanáticos. Precisamente, hace poco el artista pereirano publicó un video en el que demuestra sus dotes para el baile luciéndose con los pasos de una canción ochentera llamada ‘Touch in the Night’ de la agrupación Silent Circle. El video estilo retro que titulo ‘Jhonny tírate un paso’ enseguida fue un éxito y sus fans enloquecieron dejándole mensajes como: “Te amo”, “Vivo enamorada de ti”, “Es un show”, “Mucha sabrosura, la sacaste del estadio”, “Divino”, y “Eres mi amor platónico”. Deléitate con Jhonny y sus habilidades para la música disco con este video:

