Video emotivo: Carmen Villalobos y su esposo tras superar el Covid

El actor Sebastián Caicedo estuvo en aislamiento por varios días, luego de ser diagnosticado con coronavirus. Después de 14 días de estar alejado de su esposa Carmen Villalobos, la pareja volvió a tener contacto.

Este jueves, Caicedo decidió sorprender a la actriz de Café, con aroma de mujer, con la noticia de que el resultado de su última prueba ya había dado negativo para Covid 19. El encuentro fue muy emotivo, pues Sebastián decidió grabar un video, mientras la esperaba en la puerta de su casa. La primera reacción de Carmen cuando entró al lugar fue de sorpresa, pues no esperaba encontrarlo ahí. “¿Tú qué estás haciendo ahí, amor?”, preguntó extrañada.

El actor confesó que ya era negativo. La pareja no pudo ocultar su felicidad, pese a que Carmen no sabía si quitarse el tapabocas o no, para darle un beso y un abrazo, y así celebrar la gran noticia.

Dentro de las cosas que más le afectó al actor durante ese tiempo, fue no poder ver y besar a su esposa y a sus seres más queridos, e invitó a sus seguidores a tomar todas las medidas necesarias para evitar contagiarse.

Afortunadamente, Sebastián no tuvo que ser internado en un hospital, pero sí experimentó síntomas fuertes como dolor en el cuerpo. Por su parte, una vez conocida la noticia del contagio de su esposo, Carmen se realizó la prueba y su resultado fue negativo.

Carmen y Sebastián son una de las parejas más queridas de la farándula nacional. Llevan más de una década de relación y se casaron en el 2019 en Cartagena, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

