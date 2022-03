VIDEO: entre lágrimas, el humorista Hassam confirmó que se separó de su esposa

La vida de Gerly Hassam Gómez, más conocido como Hassam, ha estado llena de momentos difíciles. Primero, enfrentó el fallecimiento de su madre por cáncer; luego se enteró que él también padecía la misma enfermedad. El artista debió someterse a quimioterapias y a un largo proceso para su recuperación. Ahora, el humorista enfrenta una nueva prueba que le ha generado una fuerte crisis emocional.

Te puede interesar: Los problemas de salud que comparten ‘La gorda Fabiola’ y el Charrito negro

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Según confirmó, hace poco se separó de su esposa Tatiana Orozco, madre de sus dos hijas, y con quien llevaba más de 17 años de relación. En entrevista con el programa Lo sé todo, contó cómo ha vivido ese proceso. “Estoy en una crisis, en este momento estoy en una crisis emocional, hablo del dolor absoluto cuando se te mezcla lo físico con lo emocional. Al físico le echas ahí el acetaminofén y la vaina, pero el emocional es muy difícil de sanar, y a nosotros los payasos nos toca el doble de la presión porque así estemos vueltos mier… nos toca subirnos al escenario y entretener, hacer reír”, aseguró.

Te puede interesar: La dolorosa enfermedad que enfrentan Laura Acuña y Ana Karina Soto

El medio de comunicación le preguntó por su esposa Tatiana, la persona que estuvo a su lado en los momentos más difíciles de su vida. Según reveló Hassam, en la actualidad ya no están juntos. “En ese momento fue mi salvación, ella estuvo ahí conmigo y ahorita no está con nosotros, Tatiana no está, estoy con las niñas y pues donde esté, espero que en algún momento se ría de esas bobadas que yo hacía… estar juntos me ayudó muchísimo, donde esté le agradezco muchísimo porque fue una parte importante, y sigue presente porque las chinas son su reflejo”. Hassam no dio más detalles de su ruptura. Tanto en sus redes sociales como en las de Tatiana no volvieron a aparecer juntos.