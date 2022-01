VIDEO: este es el curioso reclamo público que Yeison Jiménez le hizo a Pipe Bueno

Yeison Jiménez y Pipe Bueno además de ser dos de los cantantes de música popular más sonados en Colombia, también se han destacado por su gran amistad dentro y fuera de los escenarios. El año pasado, estrenaron el tema Guaro junto a otros artistas de ese género musical.

Como lo han dejado ver por medio de sus redes sociales, el jurado de Yo me llamo y el intérprete de Cupido falló suelen bromear con ciertos temas que terminan convirtiéndose en tendencia. Recientemente, se hizo viral un video que publicó Yeison Jiménez en su cuenta de Instagram, donde tiene 3,6 millones de seguidores. Con tono jocoso, le hizo un reclamo público a su amigo y colega Pipe Bueno, y le pidió a sus seguidores que le ayudaran a recuperar un elemento que tenía extraviado. “Me acuerdo que Pipe Bueno me regaló una chaqueta de vaca, que a mí me encanta. Así que díganle a Pipe Bueno: ‘Hey Pipe, ¿qué pasa que no le entrega la chaqueta a Yeison?’”, dijo el intérprete de Aventurero, y agregó un texto que dice: “Pipe Bueno, entrégueme mi chaqueta”.

Por supuesto, el novio de Luisa Fernanda W no se quedó callado, y recibió con gracia ese reclamo. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 8,2 millones de seguidores, le contestó: “Papi, ahí se la tengo (risas). Me extraña”, escribió junto al video de su colega, que terminó reposteando en sus historias. En efecto, con esas historias se demuestra que los artistas tienen una gran amistad y que se divierten con cada ocurrencia.

Actualmente, Pipe Bueno se encuentra en el rodaje de la telenovela Te la dedico, del canal RCN, donde debutará como actor, por supuesto, sin dejar de lado su faceta como cantante. En esta producción compartirá créditos con la actriz Diana Hoyos.

