VIDEO: Famoso actor manifiesta haber presenciado una aparición divina.

El actor Juan Pablo Barragán, famoso por sus papeles en telenovelas como La ley del corazón, A mano limpia y El último matrimonio feliz, así como series de la talla de El robo del siglo y Distrito salvaje, manifestó haber presenciado una aparición divina. Al parecer el hecho ocurrió en su apartamento de Bogotá con una imagen que se ve sobresalir de la base de una hoja de la planta de sábila en la que es evidente una figura humana que el artista asocia con un ser celestial. “Oiga, aunque ustedes no lo crean, en esta hermosa sábila se apareció, no sé si es nuestro Señor Jesucristo o la Virgen María, no sé, pero miren, si o no que parece como un santo”, afirma el actor en el video (link abajo) , el cual finaliza con estos deseos, “¡Bueno pues, el que lo vea, lo bendigo!”. La publicación ha sido bien recibida por sus seguidores quienes han comentado con palabras de fe y buena energía ante el supuesto hecho sobrenatural. Juzgue usted en este enlace:

