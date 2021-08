Video: ¿Fue planeado? Sara Uribe sobre su hijo con Freddy Guarín

Hace más de un año se conoció la ruptura entre la modelo paisa Sara Uribe y el futbolista colombiano Fredy Guarín. Fruto de ese amor nació Jacobo quien ya tiene 2 años. La historia de amor de la pareja fue una de las más comentadas en el mundo de la farándula, por la polémica que se generó cuando el jugador se separó de Andreina Fiallo, con quien tuvo a sus dos hijos mayores, Daniel y Danna.

Cuando se conoció la noticia del embarazo de Sara, los comentarios no se hicieron esperar. A muchos seguidores les surgió la duda si había sido planeado o no, pero solo hasta ahora la modelo despejó las inquietudes. En sus historias de Instagram le preguntaron: “¿Cuándo quedaste en embarazo de Jacobo estabas planificando?”. Como era un tema bastante recurrente que los usuarios le preguntaban, ella respondió: “Un bebé nunca es un error, primero que todo. Y sí, Jaco fue totalmente planeado, deseado con todas las fuerzas de nuestro corazón”.

Además, dijo que incluso, acudió a su ginecólogo para que le ayudara en todo el proceso, pues llevaba muchos años planificando. “Resulta que, cuando yo decidí tener familia, pues mi hijo, fue súper planeado. La persona con la que yo estaba me dijo ‘Ve al ginecólogo’ y mi ginecólogo me dio unas vitaminas, pensé que me iba a demorar mucho porque desde los 15 años aproximadamente estaba planificando, pero sí, fue planeado y deseado”.

La presentadora ha manifestado en sus redes su deseo de tener otro hijo. Incluso, también le preguntaron si nuevamente estaba embarazada y le daría un hermanito a Jacobo. “¡Ay, gorda, noooo! Yo sí me he subido unos kilitos, pero embarazo, no, no”, dijo la ex de Guarín.