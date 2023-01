Video: Gabriela Tafur confiesa lo que no le gusta de su novio Esteban Santos

A pesar de los intentos de Esteban Santos Rodríguez y Gabriela Tafur de mantener su relación alejada del ojo público y la prensa, con el tiempo se van conociendo más detalles de su amor, que inició en abril del 2020. Aunque no hablan mucho de su vida privada, en sus redes sociales, donde cada tanto se dedican mensajes cariñosos, muestran lo mucho que se aman.

Hace unos días, las figuras públicas se unieron a un ‘trend’ de TikTok donde las parejas o familias dicen, públicamente, lo que no les gusta del otro. Entre risas, la presentadora y su novio se revelaron, delante de millones de internauta, algunos de sus secretos.

Gabriela Tafur celebró su cumpleaños número 26 junto a su novio Esteban Santos Foto: Instagram - Instagram

Gabriela Tafur dice ‘la verdad’ sobre su novio Esteban Santos

En el tiempo de su relación, siguen conociendo detalles de la personalidad y del día a día del otro, y así lo dejaron ver en su más reciente video juntos, donde bromearon de las costumbres o malos hábitos de su pareja.

La Señorita Colombia 2018 comenzó el video hablando de uno de los mayores ‘defectos’ de su novio. “No entiende cuando no le hablo, es decir, no sabe leer los labios, entonces es muy complicado hablar para que la gente no entienda porque él no entiende lo que yo le digo”. Cuando le tocó el turno, Esteban expresó: “no me gusta de Gabriela que tiene mucha energía los domingos, los domingos que uno quiere a veces quedarse en la cama y viendo películas o pedir algo de comer y no”.

Con cada ocurrencia, los dos se mostraron cómodos y sonrientes ante las ´acusaciones´ de su pareja, y entre tantas cosas, mencionaron que Esteban prefiere montar bicicleta que ir al gimnasio, que la modelo caleña de 27 años, tiene un ‘vicio’ de dejar las puertas de los clósets abiertas, mientras su novio deja arriba la tapa del inodoro. Aquí el video.

