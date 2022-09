Jennifer López y Ben Affleck fueron acusados de “tacaños y groseros”

Una de las parejas más comentadas de Hollywood es la conformada por Jennifer López y Ben Affleck. La cantante y el actor se casaron el 16 de julio de este año, después de haberse dado una nueva oportunidad, 20 años después.

Los nuevos esposos han sido los protagonistas de los titulares en los medios de comunicación, no solo por su matrimonio, sino por su lujosa luna de miel en Italia. En redes sociales se hicieron virales varias imágenes de su viaje a Europa.

Pese a que tienen una gran fortuna de más de 550 millones de dólares, parece ser que JLo y Ben Affleck cuidan muy bien su dinero. Foto: Instagram

Ahora, vuelven a ser tendencia, luego de la aparición de una mujer que los tildó de “tacaños”, hecho que sorprendió a sus fanáticos alrededor del mundo.

¿Por qué Jennifer López y Ben Affleck fueron acusados de tacaños?

J Nguyen, una usuaria de la red social Tik Tok y exempleada de un casino, publicó un video hablando en contra del actor y de la cantante. La mujer afirmó que durante años, la pareja ha tenido algunas actitudes que han molestado a más de uno. “Ben Affleck tiene una de las peores reputaciones en la industria de los casinos. Es tacaño, es grosero con otros jugadores, es horrible”, aseguró.

Sobre JLo, dijo: “JLo es jodidamente tacaña. Ella le dice que no dé propina. ‘Él ya no está dando propina, cariño. No necesitas decir nada. Él ya no lo está haciendo’ Me encanta que haya terminado con JLo. Son perfectos el uno para el otro”, dijo.

En la descripción del video, la mujer escribió: “Tienen dinero para perder pero no para dar propinas”. Según ella, eso ha pasado en los casinos que ellos suelen visitar en Estados Unidos. “Y esto es en todo el país… En todos los casinos. En Harrah’s, en Atlantic City, en Commerce Casino, en California (…) Este hijo de p**a es tan tacaño”.

¿Jlo y Ben Affleck adoptaron una mascota?

Después de su comentada boda, al parecer, la pareja dio un paso más en su relación con el fin de aumentar su familia. Este fin de semana se mostraron felices, paseando por las calles de Los Ángeles junto a Max y Emme, los hijos que la ‘Diva del Bronx’ tuvo con Marc Anthony.

Dentro del recorrido que hicieron, pasaron por un refugio de animales. En varias imágenes se observa a Max retirándose del lugar con una caja de cartón. Por esa razón, se presume que ahí llevarían al nuevo integrante de la familia.

¿Cuántas veces se ha casado JLo?

A sus 52 años, la cantante ha tenido una amplia vida sentimental, pues se ha casado cuatro veces. La primera fue con Ojani Noa el 22 de febrero de 1997. En ese momento, ella tenía 27 años. Su unió duró 11 meses.

Su segundo matrimonio fue con el bailarín y coreógrafo Cris Judd. La pareja se conoció en el rodaje de su video musical Love Don’t Cost a Thing. La ceremonia se llevó a cabo el 29 de septiembre del 2001. Nueve meses después se separaron.

La tercera vez que JLo llegó al altar, fue después de haber roto su primer compromiso con Ben Affleck. El 5 de junio del 2004 se casó con el cantante de salsa Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos, los mellizos Max y Emme. La ceremonia fue tan privada, a diferencia de las demás, que solo asistieron 40 invitados. En el 2011 se divorciaron.