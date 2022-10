Video: Karol G sufre incidente con su vestuario y quedó en lencería en concierto

Karol G es considerada como una de las artistas más influyente de la música en el mundo. La paisa, que lanzó su primer sencillo en 2007, ha grabado tres álbumes de estudio, Unstoppable, Ocean y KG0516, se ha presentado en los grandes escenarios del mundo, como el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, agota entradas en sus presentaciones y además, es un referente para las mujeres que buscan abrirse campo en el género urbano.

La intérprete de El makinon, quien luego de terminar su gira Bichota 2022, que la llevó a 10 países de Latinoamérica, se fue de vacaciones por África y Europa, regresó con Strip Love Tour, su nueva gira, que incluye 35 fechas en escenarios de Estados Unidos y Canadá.

La paisa, ganadora del Grammy Latino en 2018 en la categoría de Mejor Artista Nueva, vivió un incómodo momento en Kansas City, Estados Unidos, pues durante su presentación en dicha ciudad, sufrió un percance con su vestuario que, gracias a la ayuda de una de sus bailarinas fue resuelto rápidamente.

Mientras la artista cantaba su más reciente sencillo musical, Gatúbela, que tiene más de ciento treinta millones de reproducciones en solo YouTube, su falda se deslizó, dejando al descubierto su ropa interior, de color negro. La lencería hacía juego perfecto con el resto del atuendo que lucía la Bichota, y muchos de sus seguidores ni se dieron cuenta del incidente.

“Wow ella lo es todo, muy profesional, siguió con su show como si nada, por eso la amo”, “Dios Santo… me hubiera muerto, por suerte le pasó a ella que ya sabe manejar ese tipo de incidentes. TE AMO BICHOTA”, “La verdad ni me di cuenta, repetí el video como 2 veces porque la falda tampoco era que le tapará mucho” y “Qué vergüenza, yo no sé cómo hubiera reaccionado si me hubiera pasado a mí”, han sido algunos de los comentarios a raíz de la publicación.