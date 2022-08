Carlos Calero, quien lleva más de tres años alegrando a los colombianos en las mañanas de Día a Día, tiene una gran conexión con los televidentes y con sus seguidores en redes sociales. la misma energía que se conecta con los televidentes, los hace con sus seguidores en redes sociales. Ahí comparte detalles de vida profesional además de los momentos más especiales, que vive con su esposa, Paulina Ceballos, y sus hijos Sofía y Carlos.

Recientemente, el presentador de 53 años publicó un divertido video donde, ´sutilmente le robó´ un plato de comida a doña Alis, su empleada doméstica.

Video: La ‘pelea’ de Carlos Calero con su empleada doméstica ¡Esto pasó!

En horas de la noche, cuando Carlos Calero ya había terminado su día laboral y compartía en familia, decidió hacerle una broma a su empleada doméstica y ella no se quedó callada.

Ya en varias ocasiones, el barranquillero ha mostrado la cercanía que él y su familia tienen con Doña Alis. Es tanta la confianza, que la mujer no se salva de las bromas del presentador.

Esta vez, Carlos Calero grabó a la señora que le ayuda con los servicios domésticos mientras se disponía a comer un famoso Cucayo, pega o pegado, como lo reconocen en varias ciudades de Colombia.

“Traiga para acá” inicia Calero, mientras coge el plato de arroz de doña Alis. Ella solo se ríe y trata de alcanzarlo. “Oiga le voy a echar queso, pero si es mío”, protesta, mientras el presentador no da el brazo a torcer.

Al fondo, se escucha a su esposa Paulina Ceballos tratando de defender a la mujer. Mientras siguen en la disputa por quién se queda con el plato, Doña Alis hace una confesión que deja mal parado a Carlos Calero con respecto a su dieta. “La doctora me ve comiendo eso y luego me regaña, dígale que yo no lo como”, dice el barranquillero para referirse públicamente a su nutricionista. Doña Alis hizo reír a los presentes con su testimonio: “Sí lo comes”, dijo, pero Calero le puso, de manera grasiosa, un emoji de un sapo para referirse a ella.

No es la primera vez que el presentador de Día a Día bromea con su empleada, pues después de trabajar tantos años con la familia, Doña Alis es considerada una integrante más de la casa y Calero se encarga de mostrar varios de sus momentos en casa, incluso bailando champeta.