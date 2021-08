VIDEO: La razón por la que Johanna Fadul y Juanse Quintero casi se divorcian

En los últimos años, la pareja de famosos conformada por Johanna Fadul y Juanse Quintero, ha tenido que soportar varias pruebas difíciles, entre ellas, la pérdida de sus gemelas Antonella y Anabella, cuando tenían 7 meses de gestación.

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Desde ese momento, la actriz quedó con algunas secuelas, entre ellas, algunos cambios hormonales que hicieron que su periodo no le llegara durante varios años. Gracias a un tratamiento, el año pasado logró que su ciclo menstrual se regulara nuevamente, pero eso trajo consigo un desorden hormonal, en el que según contó, no se aguantaba ni ella misma. En ese momento, estaban viviendo en la casa de los papás de Juanse, pasando la cuarentena, pero la crisis los tocó nuevamente, y por poco se acaba su matrimonio.

“Yo no quería ver a mis suegros, no quería ver a Juanse, quería salir de esa casa. Una cosa desesperante. Yo hablaba con el endocrino y le decía: ‘De verdad, estoy hasta que me separo’”, dijo en una entrevista con AutoStar Tv.

Puedes leer: Foto: ¡Muy enamorado! Alberto Linero presenta a su novia en redes sociales

Johanna aclaró que no se trató por la convivencia con sus suegros, sino porque quería recuperar el tiempo con su esposo, pues sentía que debido a las ocupaciones de cada uno y al encierro, la relación se venía perdiendo.

“Cuando ellos salían por alguna razón: ‘papito, aproveche’, pero estas salidas eran muy esporádicas… ¡y en cuarentena! Eso también nos venía afectando un poco y decidimos salir. No por una mala convivencia, sino por nuestra relación”, afirmó.

Puedes leer: Así fue la confesión de amor de Laura Barjum, exseñorita Colombia, a Diego Sáenz

Por motivo de la pandemia y la cuarentena, a Johanna y Juanse les aplazaron la entrega de las llaves de su apartamento nuevo, así que actualmente se encuentran en un lugar temporal dándole prioridad a su matrimonio, que, afortunadamente, ha superado todas las crisis.