Video: Luisa Fernanda W respondió a críticas por salir de fiesta siendo mamá

Desde antes que Luisa Fernanda W comenzara su romance con Pipe Bueno, en redes sociales ya se hablaba mucho de ella, no solo por su contenido, sino también por la relación que sostuvo con el cantante Legarda, quien falleció el 7 de febrero del 2019 en Medellín.

Te puede interesar: Jessica Cediel de ‘La Descarga’ envía fuerte mensaje a quienes critican su cuerpo

La vida privada de la paisa ha sido de completo interés para sus fanáticos, quienes están pendientes de lo que ocurre con ella, especialmente con todo lo que sea relacionado con su pareja y sus dos hijos, Máximo y Domenic.

Críticas a Luisa Fernanda W

Han pasado casi tres meses desde que Luisa Fernanda W dio a luz a su hijo Domenic. La generadora de contenido ha mostrado en sus redes su dedicación no solo con el recién nacido, sino también con su primogénito Máximo. Sin embargo, en algunas oportunidades también ha tenido sus espacios para salir de fiesta con el intérprete de Cupido falló y con sus amigos, mientras que los niños se quedan con los abuelos.

Por esa razón, ha recibido fuertes críticas por parte de algunos de sus seguidores, quienes no han visto con buenos ojos que ella salga pues, según afirman, los niños están muy pequeños.

Otras noticias de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ¿Luisa Fernanda W está embarazada otra vez? Esto respondió Por una fotografía, usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre un supuesto embarazo de Luisa Fernanda W, pareja de Pipe Bueno. Leer aquí: ¿Luisa Fernanda W está embarazada otra vez? Esto respondió Foto: ¿Máximo, hijo de Luisa Fernanda W, se parece al hermano de Pipe Bueno? En redes sociales se volvió viral una foto de Luisa Fernanda W comparando a Máximo, con el hermano de Pipe Bueno. Leer aquí: Foto: ¿Máximo, hijo de Luisa Fernanda W, se parece al hermano de Pipe Bueno?

¿Qué le respondió Luisa Fernanda W a sus detractores?

Recientemente, un usuario le cuestionó el por qué estaba de fiesta sin Pipe Bueno. “¿Qué pasó con Pipe, qué te hizo? No salgas a fiestas sola, sal con Pipe, no te rebajes”. Cansada de recibir malos comentarios, la famosa decidió romper el silencio y explicar por qué lo hace. “Yo les voy a decir una cosa, este comentario está demasiado tóxico. Esta persona es tóxica. Uno como pareja merece tener sus espacios y salir solo. No cualquier persona podría ser pareja de Pipe porque no aceptaría que cada ocho días esté de fiesta porque Pipe es el que arma las rumbas… Es sano darse sus espacios”, dijo inicialmente.

Luego, afirmó que el cantante siempre ha respetado sus espacios, así como ella también lo hace con él. “El hecho de que uno salga solo no quiere decir que va a salir a embarrarla. Me encanta que mi pareja me de mis espacios y yo le doy sus espacios”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Esas declaraciones las hizo a través de un video que publicó en sus historias de Instagram. Allí también aprovechó para dejar en claro que no le importan los malos comentarios que recibe. “No sé quién le metió en la cabeza a la sociedad que una mujer cuando tiene hijos no puede salir… En mi caso, me la paso prácticamente todo el tiempo cuidando a mis hijos, salgo un ratico y ya…. Me importa un carajo porque yo sé que me merezco esas salidas y el hecho de yo tener hijos no significa que no pueda seguir saliendo y que no pueda seguir siendo la mujer que soy. Entonces que hablen porque eso no me afecta a mí, en mi entorno ni un poquito porque yo se la madre que soy”.