Video: Luisa Fernanda W reveló la reacción de Máximo cuando conoció a Domenic

Después de haber tenido a su segundo bebé, Luisa Fernanda W ha estado muy activa en sus redes sociales compartiendo algunos detalles de su parto y cómo ha sido el proceso de su segunda maternidad y los cambios físicos y emocionales que ha experimentado esta vez.

La generadora de contenido ha mostrado su felicidad mientras disfruta de su faceta como madre. En su cuenta de Instagram, donde tiene 17,9 millones de seguidores, la paisa publicó una emotiva foto familiar, en compañía de sus dos hijos y su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno.

Aunque ha recibido críticas por mostrarse tan activa en redes después del nacimiento de Domenic, la paisa ha demostrado que solo le interesa el bienestar de sus hijos y poder disfrutarlos cada minuto de su vida.

Así reaccionó Máximo cuando conoció a su hermano Domenic

Luisa y Pipe estaban expectantes por conocer la reacción de su hijo Máximo cuando viera por primera vez a su pequeño hermano Domenic.

A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, la antioqueña contó cómo fue ese tierno encuentro. Según dijo, su primogénito ha sido muy amoroso con el bebé. “Máximo súper bien, tranquilo, hemos hecho todo para que el niño sienta que es parte de este proceso, que es su hermano, que esto no le ha quitado ningún puesto ni ninguna atención, entonces él está tranquilo, le da besitos y le dice ‘hola bebé’, ay no, una cosa preciosa, de pronto les mostramos algunas cositas que tenemos grabadas súper bonitas, pero nos ha ido súper bien, menos mal”, dijo.

¿A quién se parece Domenic, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Otro de los interrogantes que se hacen los fanáticos de la pareja tiene que ver con los rasgos de Domenic. Al respecto, Luisa dijo: “está muy chiquito, pero no se parece en nada a mí, tampoco a Máximo. Es como un mini Pipe, es impresionante”, aseguró. Enseguida, la influencer le preguntó al artista, qué pensaba. “Ya estamos bien, empatados, uno se parece a mí, otro a ti. Pareciera que en este momento se parece a mí este muchachón. Ahora, Máximo también tiene cosas mías, como el mentón partido”.

Respecto a los rasgos físicos de sus hijos, la orgullosa madre dice, “mucha gente dice que Máximo se parece mucho a mí, pero es a los dos. Domenic si no tiene nada mío”.

¿Por qué Domenic está en plan canguro?

Se ha visto a la influenciadora llevando a su bebé sobre su pecho. En sus redes explicó la razón. “Con Domenic estamos en un plan canguro, les cuento que Domenic nació muy bien de salud, perfecto gracias a Dios, nació de 37 semanas, que se supone que 37 semanas es un bebé a término, pero nació un poquito bajito de peso. El plan canguro es para ayudar a que gane ese peso rápido entonces sí, lo tenemos cangurito. Estamos veinticuatro siete con él así, pero yo estoy feliz de tenerlo aquí conmigo en el pecho, entonces nos lo turnamos entre Pipe y yo”.

Sobre qué tan fácil o difícil ha sido ese proceso, dijo: “es de aceptarlo, es lo que me tocó, le pongo buena actitud. A veces no es fácil ponerle buena actitud a todo, pero es que si uno no le pone buena actitud a todo entonces ¿quién más? Aparte que, en lo personal, me ha parecido que el tema de cangurear un bebecito es demasiado divino, es una conexión bella y que el padre pueda hacer parte de la experiencia es muy bonito. La verdad, me ha ido bien a esta hora”.