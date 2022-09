Video | Maluma reaparece en redes tras salir de cirugía

Maluma es uno de los cantantes colombianos más reconocidos en el mundo. El paisa, de 28 años, también ha incursionado en la actuación, con su estelar junto a Jennifer López en la cinta Marry Me, donde personificó a Bastian, el galán de la cantante, quien representa a Kat.

El 2 de septiembre, Papi Juancho compartió con sus seguidores en Instagram, que suman 60 millones, una fotografía con los conmocionó. En ella se podía observar al intérprete de Sobrio acostado en una camilla, canalizado y listo para entrar a una intervención quirúrgica.

“Dios mío, mi bebe lindo qué tienes… ¿Necesitas una enfermera?”, “Uy papi Juancho qué tienes… ¿Todo está bien?, te deseo lo mejor del mundo, pronta recuperación”, ¡Qué todo te salga bien mi hermano!”, “Mucha suerte!!! Toda irá de maravilla. Rezaremos mucho para que te recuperes pronto”, han sido algunos de los comentarios que ha recibido la publicación, que hasta fecha tiene más de un millón de likes y más diecisiete mil comentarios.

¿Qué le pasó a Maluma en la rodilla?

Recordemos que en 2019, el intérprete de Hawái tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica debido a una fractura de ligamentos en su rodilla izquierda.

A través de sus redes sociales, el paisa le contó a todos sus fans qué había pasado con su salud. “Lo que pasa es que, en la primera cirugía de mi rodilla, hace como dos años, me pusieron unos tornillos biodegradables. La cabeza de uno de esos tornillos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla. Me dolía mucho y no podía ni pisar, yo creo que fue por tanta actividad física. Gracias a Dios ya estamos bien y la cirugía fue todo un éxito”.

Maluma compartió su cuenta de Instagram un video con el que confirmó que todo había salido bien en su cirugía. En el clip el paisa sale bailando una de sus más recientes canciones. Así mismo, cabe mencionar que, por un buen tiempo, Juan deberá usar bastón como soporte de su recuperación.