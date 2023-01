Video | Mike Bahía graba a Greeicy Rendón en la ducha y el ‘clip’ se vuelve viral

Mike Bahía y Greeicy Rendón son unas de las parejas más queridas por los colombianos. La intérprete de Los besos, que lleva 10 años con el cantautor, fue quien conquistó a Mike, pues como muy bien se sabe, la caleña fue quien le dijo que se conocieran.

Tras el paso del tiempo, Mike y Greeicy no solo han construido un hogar, sino que también han hecho exitosas colaboraciones musicales como Amantes, Esta Noche y Att: amor, por mencionar algunas. Con el tema Att: amor la pareja anunció el 23 de diciembre del 2021, que se encontraban embarazados de Kai, su primer primogénito.

Hace unas horas, Mike Bahía logró sorprender gratamente a sus más de cinco millones de seguidores de Instagram, al compartir un video en el que se alcanza a observar al artista ingresa a la ducha vestido de pantalón de sudadera color negro y unas sandalias amarillas, mientras que, aparentemente, Greeicy Rendón se encuentra desnuda.

De inmediato, el video compartido por el artista se convirtió en viral, pues es inusual que tanto él, como su prometida y madre de su hijo Kai, hagan este tipo de publicaciones.

“Qué mamera, si comienzan así, se nota que lo hacen todo por la plata”, “Uy Mike mis respetos, mi hermano, el hombre más afortunado de Colombia”, “Greeicy mi amor, te amo, que suerte la de Mike tener a su lado una mujer como ella, auténtica y natural” y “Los amo con mi algo, espero verlos en CHILE pronto POSTADA: MUESTREN la cara del niño, quiero ver a quién se parece”.