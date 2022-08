VIDEO: Mile Vergara se recupera en casa tras sufrir una isquemia cerebral

A través de sus redes sociales, la actriz barranquillera Mile Vergara compartió su alegría, pues ya fue dada de alta del hospital, luego de haber sufrido una isquemia cerebral hace unos meses.

“Hola mis amores hermosos. Paso a saludarlos con mi hijo @jose.musica. El que parece mi papá, me jode, me regaña y no me deja fumar cigarrillo. No me deja ni cagar en paz juajuajua. Los queremos mucho, ya me siento mejor. Así qué prepárense porque de aquí para Hollywood a ser la mamá de @sofiavergara”, escribió Mile en una publicación, junto a una foto donde aparece sentada en una silla de ruedas.

También publicó un video junto a uno de sus hijos y allí, la actriz dio unas cortas palabras, afirmando que se encuentra recuperándose satisfactoriamente. Aunque su voz se escucha un poco cansada, en su semblante se evidencia la alegría por estar nuevamente en su casa. “Besos a toda la gente que me ayudó, que se hizo presente, porque fueron más de 3 mil personas que se hicieron presentes con mi enfermedad”.

Mile Vergara afirmó que se encuentra en un tratamiento de desintoxicación y que está disminuyendo progresivamente el consumo del cigarrillo y las bebidas negras. De paso, invitó a sus seguidores a seguirle dando mucho ánimo, para que próximamente esté completamente recuperada y pueda volver a hacer lo que más le gusta.

En sus redes sociales sus amigos, colegas y seguidores le han dejado mensajes de aliento. “Me alegra que te estés aliviando”, “tu energía se mantiene y esa alegría intacta”, “todo va mejorar rápido un abrazo”, “estás bella. Vamos sigue que todo se puede. Te queremos mucho”.

Además de actriz, Mile Vergara también se ha destacado como cantante. De hecho, el año pasado se presentó en las audiciones a ciegas de La Voz Senior, y aunque no pasó, sí cautivó con su voz.